AAP के पूर्व विधायक नरेश बालियान पर MCOCA का शिकंजा, UK के गैंगस्टर से जुड़े तार

AAP के पूर्व विधायक नरेश बालियान पर दिल्ली पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से कनेक्शन और उगाही के आरोप में मकोका के तहत मामला दर्ज कर उन्हें आठ अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया है।

दिल्ली की सियासत में हलचल मचाने वाली खबर सामने आई है। आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक नरेश बालियान पर दिल्ली पुलिस ने कड़े मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि बालियान का कनेक्शन यूके में बैठे कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से है। इस सनसनीखेज मामले में बालियान के साथ आठ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है।

गैंगस्टर से कनेक्शन के आरोप नरेश बालियान, जो कभी दिल्ली के उत्तम नगर से दो बार (2015 और 2020) विधायक रहे, अब अपराध की दुनिया से जुड़े गंभीर आरोपों में फंस गए हैं। पुलिस का दावा है कि बालियान न सिर्फ सांगवान गैंग के लिए उगाही के टारगेट्स चुनते थे, बल्कि मुनाफे में हिस्सा भी बटोरते थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'बालियान ने स्थानीय बिल्डरों को टारगेट बनाकर सांगवान गैंग की मदद की। उनकी भूमिका सह-आरोपियों के बयान और सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो क्लिप से सामने आई, जिसमें उनकी और नंदू की बातचीत रिकॉर्ड हुई थी।'

ऑडियो क्लिप ने खोली पोल पिछले साल एक कथित ऑडियो क्लिप ने दिल्ली पुलिस को चौंका दिया। इस क्लिप में कथित तौर पर बालियान और सांगवान के बीच उगाही के पैसे को लेकर बातचीत हो रही थी। पुलिस के मुताबिक, यह मामला तब सामने आया जब मोहन गार्डन के एक बिजनेसमैन गुरचरण ने शिकायत की कि सांगवान ने उनसे 1 करोड़ रुपये की उगाही मांगी और न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इस शिकायत ने जांच को नया मोड़ दिया और बालियान की संलिप्तता उजागर हुई।

मकोका के तहत 9 लोग हिरासत में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में नरेश बालियान समेत नौ लोगों को मकोका के तहत हिरासत में लिया है। इनमें जेल में बंद सांगवान का भाई ज्योति बाबा और गैंग के लिए फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स संभालने वाला विकास गहलोत भी शामिल है। इसके अलावा, सहिल नामक एक अन्य गैंग मेंबर पर भी शिकंजा कसा गया है, जिसके खिलाफ 11 हत्या के मामले दर्ज हैं।

यूके में छिपा है मास्टरमाइंड इस गैंग का सरगना कपिल सांगवान उर्फ नंदू 2019 में पैरोल तोड़कर यूनाइटेड किंगडम फरार हो गया था। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। पुलिस के मुताबिक, सांगवान ने अपने साले की हत्या के बाद दिल्ली के गैंग सीन में कदम रखा था, जिसे कथित तौर पर जेल में बंद गैंगस्टर मंजीत महल ने अंजाम दिया था। सांगवान अब भी यूके से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है।

नए कानून, पहला ट्रायल यह मामला और भी खास इसलिए है क्योंकि सांगवान के खिलाफ नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)—के तहत पहला 'ट्रायल इन एब्सेंटिया' शुरू हुआ है। यह पहला मौका है जब किसी गैंगस्टर के खिलाफ इन कानूनों के तहत इस तरह की कार्रवाई हो रही है।

पुलिस की बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने डीसीपी हर्ष इंदौरा और अतिरिक्त सीपी (क्राइम) मंगेश कश्यप की अगुआई में सांगवान गैंग के वित्तीय और लॉजिस्टिक नेटवर्क को ध्वस्त करने में कामयाबी हासिल की है। स्पेशल सीपी (क्राइम) देवेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में इस ऑपरेशन ने गैंग के नौ प्रमुख सदस्यों को हिरासत में लिया।

बालियान का सियासी सफर