Hindi Newsएनसीआर NewsAAP extends support to independent candidate in Anta bypoll in Rajasthan
केजरीवाल बोले- पार्टी पूरी तरह आपके साथ; राजस्थान में हो रहे उपचुनाव के लिए किया इस प्रत्याशी का समर्थन

केजरीवाल बोले- पार्टी पूरी तरह आपके साथ; राजस्थान में हो रहे उपचुनाव के लिए किया इस प्रत्याशी का समर्थन

संक्षेप: अंता विधानसभा सीट पर हो रहे इस उपचुनाव के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने मोरपाल सुमन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया चुनावी मैदान में हैं।

Tue, 28 Oct 2025 04:10 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने एक उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला किया है। इस बारे में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी ने इस उपचुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का समर्थन करते हुए उन्हें अपना समर्थन दे दिया है। इस बारे में मीणा की एक पोस्ट शेयर करते हुए केजरीवाल ने लिखा, 'नरेश जी, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आपके साथ है।'

इससे पहले कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केजरीवाल व आम आदमी पार्टी से समर्थन मांगा था। मीणा ने अपनी पोस्ट में लिखा था, 'नई व सही राजनीतिक व्यवस्था व बदलाव के लिए मैं राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी हूं, जनता के नए विकल्प के रूप में कांग्रेस-भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। 'आम आदमी पार्टी' के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानेनीय अरविंद केजरीवाल जी समेत सम्पूर्ण आम आदमी पार्टी से आग्रह करता हूँ कि मुझे समर्थन व सहयोग करके मुझे ताकत प्रदान करे।'

बता दें कि नरेश मीणा कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI की तरफ से साल 2002 में राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव रह चुके हैं। इससे पहले भी वह कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय होकर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि इसके बावजूद पार्टी ने इस बार फिर उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय उतरने का फैसला ले लिया। इससे पहले उन्होंने साल 2023 (छबड़ा विधानसभा चुनाव) और 2024 (देवली उनियारा उपचुनाव) में निर्दलीय चुनाव लड़ा था।

अंता विधानसभा सीट पर हो रहे इस उपचुनाव के लिए सत्तारूढ़ भाजपा ने मोरपाल सुमन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया चुनावी मैदान में हैं। इस उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। बता दें कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी के विधायक कंवरलाल मीणा को अयोग्य घोषित किए जाने के कारण खाली हुई है। उन्हें साल 2005 के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उन पर एक सरकारी अधिकारी को धमकाने का आरोप था और इसी साल मई में उन्हें दोषी ठहराया गया था। इसी वजह से यहां उपचुनाव हो रहा है।

नरेश मीणा पिछले साल नवंबर में उस वक्त भी सुर्खियों में रहे थे जब उन्होंने देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के दौरान SDM (उप-विभागीय मजिस्ट्रेट) अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तब भी कांग्रेस द्वारा टिकट न दिए जाने पर उन्होंने इस निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि वह चुनाव हार गए थे और 59,478 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे।

