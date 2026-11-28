BJP के 22 राज्यों में 11 महिला CM हों, परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर AAP की मांग
परिसीमन के मसले पर जारी सियासत के बीच AAP ने विधायिका और शीर्ष पदों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की मांग की है। साथ ही परिसीमन से प्रतिनिधित्व प्रभावित होने की चिंता जताई।
आम आदमी पार्टी ने विधायिका और मंत्रिमंडल में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की मांग की है। साथ ही 33 फीसदी की सीमा पर सवाल उठाया है। इतना ही नहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भाजपा शासित 22 राज्यों में से कम से कम 11 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए। AAP ने परिसीमन से सीटों के बंटवारे और प्रतिनिधित्व पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई। आम आदमी पार्टी ने बिना राज्यों से चर्चा किए आगे बढ़ने पर केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाया।
महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की मांग
आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को विधायिका और कैबिनेट में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की मांग की साथ ही प्रस्तावित परिसीमन और चुनाव में महिला प्रतिनिधित्व पर परिसीमन के प्रभाव को लेकर चिंता जताई। सौरभ भारद्वाज ने नई दिल्ली में एक प्रेसवार्ता में कहा कि महिलाएं देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। ऐसे में उनको फैसला लेने वाली संस्थाओं में समान प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
भाजपा शासित 11 राज्यों में महिला सीएम हों
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रस्तावित महिला कोटा 33 फीसदी तक ही क्यों सीमित रखा गया है? इसे बढ़ाकर 50 फीसदी किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सौरभ भारद्वाज ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के पदों और कैबिनेट समेत शीर्ष फैसला लेने वाले पदों पर भी महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित 22 राज्यों में से कम से कम 11 राज्यों में महिला सीएम होनी चाहिए। साथ ही राजनीतिक दलों को नेतृत्व के पदों पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए।
परिसीमन के प्रभाव को लेकर जताई चिंता
सौरभ भारद्वाज ने परिसीमन के मुद्दे पर निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के तरीके और राजनीतिक दलों के बीच सीटों के वितरण पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता जताई। उन्होंने मांग की कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं इस तरह निर्धारित की जानी चाहिए ताकि विभिन्न क्षेत्रों और उनके मतदाताओं का उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब संसद के विशेष सत्र के दौरान महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने और परिसीमन से जुड़े 3 विधेयक पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं।
'इंडिया' गठबंधन में शामिल नहीं हुई आप
लोकसभा की कार्यवाही की सूची के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र शासित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 को वापस लेने का प्रस्ताव करेंगे और फिर इसके स्थान पर नया विधेयक पेश करेंगे। इस मुद्दे पर शनिवार को दिल्ली में 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर बैठक की। बैठक में प्रस्तावित परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक का संयुक्त रूप से विरोध करने का निर्णय लिया गया। AAP को भी बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया था लेकिन वह इस बैठक में शामिल नहीं हुई।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।