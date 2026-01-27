इसे भी फॉरेंसिक लैब भेजिए; AAP के किस वीडियो पर BJP को नहीं यकीन, बता दिया AI

संक्षेप: एक वीडियो ने दोनों के बीच इस तल्खी को और बढ़ा दिया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सफेद झाग से भरी यमुना नदी में मां सरस्वती की मूर्ति विसर्जन का वीडियो शेयर किया था, अब बीजेपी इसे एआई का कमाल बता रही है।

दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी है। एक वीडियो ने दोनों के बीच इस तल्खी को और बढ़ा दिया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सफेद झाग से भरी यमुना नदी में मां सरस्वती की मूर्ति विसर्जन का वीडियो शेयर किया था, अब बीजेपी इसे एआई का कमाल बता रही है। इसपर आप ने तंज कसते हुए वीडियो को फॉरेंसिक लैब भेजने को कहा है, ठीक उस तरह जैसे आप विधायक आतिशी का गुरुओं के अपमान वाला वीडियो जांच के लिए गया था।

पूरी बात समझिए सोमवार को आप नेता और दिल्ली के संयोजक सौरभ भारद्वाज ने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो शेयर किया। सौरभ ने लिखा कि देखिए रेखा जी! आपने कहा था आपने यमुना साफ कर दी और भोले भाले लोग यमुना में विसर्जन करने लगे। आपके एक झूठ से हिंदू देवी देवताओं की ये दुर्गति हो रही है। वीडियो में यमुना नदी में झाग ही झाग दिख रहा है और उस बीच मां सरस्वती की मूर्ति को विसर्जित किया गया है।