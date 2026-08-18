दिल्ली में AAP पार्षद का पति अरेस्ट, पार्टी कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस का ऐक्शन; जानिए वजह
दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की एक महिला पार्षद के पति को ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। पार्षद के पति पर पार्टी के ही एक कार्यकर्ता की जमीन कब्जाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।
राजन शर्मा, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली के जैतपुर से आम आदमी पार्टी (आप) की पार्षद और नेशनल काउंसिल सदस्य हेमा वोहरा के पति श्रीचंद वोहरा को जमीन पर कथित कब्जा करने और शिकायतकर्ता को धमकी देने के आरोप में एमपी के ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली की कालिंदी कुंज थाना पुलिस ने शिकायतकर्ता राकेश कुमार की शिकायत पर श्रीचंद वोहरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राकेश कुमार भी ‘आप’ के कार्यकर्ता हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित राकेश कुमार ने 31 जुलाई को कालिंदी कुंज थाना पुलिस को अपनी शिकायत दी थी। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट-2 के नाला रोड स्थित ए-835ए/10 नंबर की उनकी जमीन वर्ष 2019 में कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल करने के लिए श्रीचंद वोहरा को दी थी। आरोप है कि समय पूरा होने के बाद भी उन्होंने जमीन खाली नहीं की और बार-बार कहने के बावजूद कब्जा वापस नहीं किया।
झूठे केस में फंसाने की भी दी धमकी
शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने जमीन पर कब्जा बनाए रखने के साथ वहां अलग बिजली मीटर लगाने में भी बाधा डाली। 21 जुलाई 2026 को कथित तौर पर पहली मंजिल से शिकायतकर्ता के एयर कंडीशनर भी उसकी अनुमति के बिना हटा दिए गए। इसका विरोध करने पर आरोपी ने कथित तौर पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी दी गई।
दिल्ली पुलिस ने किन धाराओं में दर्ज की एफआईआर
पुलिस अधिकारी ने बताया कि 21 जुलाई को इस विवाद को लेकर कालिंदी कुंज थाने में पीसीआर कॉल मिली थी। इसके बाद पुलिस ने शिकायतकर्ता की लिखित शिकायत लेकर दोनों पक्षों के दस्तावेजों की जांच की और स्थानीय स्तर पर सत्यापन कराया। जांच में प्रथमदृष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद पुलिस द्वारा बीएनएस की धारा 329(4)/351(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने श्रीचंद वोहरा को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब जमीन के स्वामित्व, कब्जे और दोनों पक्षों के दावों से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कर रही है।