दिल्ली के मेहराम नगर में बुलडोजर चलाया तो… AAP और कांग्रेस ने दी वार्निंग
कांग्रेस और AAP ने भाजपा पर दिल्ली के मेहराम नगर गांव में घरों को तोड़ने की योजना बनाने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि कोई कार्रवाई की गई तो उन्हें सामूहिक विरोध का सामना करना पड़ेगा। पढ़ें यह रिपोर्ट…
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भाजपा पर दिल्ली के मेहराम नगर गांव में घरों को तोड़ने की योजना बनाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भाजपा को चेतावनी दी कि यदि कोई कार्रवाई की गई तो उन्हें सामूहिक विरोध का सामना करना पड़ेगा।
आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रविवार को ‘मेहराम नगर बचाओ’ आंदोलन में शामिल होकर उसका समर्थन किया। संजय सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जहां झुग्गी-वहां मकान का नारा देने वाली पार्टी अब 300 साल पुराने गांव को भी उजाड़ रही है।
संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी की लड़ाई भाजपा के बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ है। मद्रासी कैंप, वजीरपुर और वसंत कुंज में झुग्गियां उजाड़ने के बाद अब मेहराम नगर के लोगों को उजाड़ने का षड़यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने निवासियों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। संजय सिंह ने सरकार पर मेहरम नगर की जमीन को कॉर्पोरेट घरानों के हवाले करने की योजना बनाने का आरोप लगाया।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 36 बिरादरियों और दिल्ली के 365 गांवों के लोग इस कदम का विरोध करने के लिए जमा हुए हैं। हाल ही में हरियाणा के अनंगपुर गांव को गिराने की कोशिश एक महापंचायत के बाद रोक दी गई थी।
वहीं दिल्ली कांग्रेस ने दिल्ली छावनी परिषद में स्थित मेहरम नगर गांव को उजाड़े का विरोध जताया है। गांव को खाली करने को लेकर दिए गए नोटिस पर रविवार दिन में आयोजित महापंचायत में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में हजारों झुग्गीवालों को बेरहमी से उजाड़ने के बाद अब भाजपा सरकार ग्रामीणों को निशाना बना रही है। कांग्रेस एक भी घर नहीं टूटने देगी।
देवेन्द्र यादव ने कहा कि भाजपा गरीब-विरोधी और दलित-विरोधी है। ग्रामीणों को भाजपा के अत्याचारों का उसी तरह विरोध करना चाहिए जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने औपनिवेशिक शासन का विरोध किया था। कांग्रेस निवासियों के साथ मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस दिल्ली के शहरी और ग्रामीण गांवों में समर्थन देगी। 300 साल पुराने मेहरम नगर गांव में एक भी मकान को टूटने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता तोड़-फोड़ की कार्रवाई का विरोध करेंगे।