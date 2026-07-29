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सत्यम पंडित की बढ़ेंगी मुश्किलें, AAP ने दी शिकायत; सौरभ भारद्वाज की चेतावनी

By Krishna Bihari Singh
भाषा, नई दिल्ली
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AAP ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन में शामिल नाबालिग लड़कों के साथ कथित मारपीट को लेकर हिंदूवादी नेता सत्यम पंडित के खिलाफ दिल्ली पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।

Satyam Pandit
आम आदमी पार्टी ने हिंदूवादी नेता सत्यम पंडित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

हिंदूवादी नेता सत्यम पंडित की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब आम आदमी पार्टी (AAP) ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों के साथ कथित बदसलूकी, मारपीट और समूहों के बीच नफरत फैलाने के आरोप में सत्यम पंडित के खिलाफ संसद मार्ग थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। AAP के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने चेतावनी दी कि यदि प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो आम आदमी पार्टी अदालत का रुख करेगी।

वायरल हो गया था वीडियो

बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए कई वीडियो में गाजियाबाद निवासी सत्यम पंडित को प्रदर्शन में शामिल लोगों के साथ कथित तौर पर मारपीट करते हुए देखा गया था। वायरल वीडियो में सत्यम पंडित दो युवा प्रदर्शनकारियों से पूछताछ करता और उनके नाम, पता और धर्म पूछता नजर आ रहा है। वीडियो में दो प्रदर्शनकारियों में से एक को थप्पड़ मारता और गालीगलौज करता नजर आ रहा है।

चेतावनी भी दी

AAP की दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमने संसद मार्ग थाने में सत्यम पंडित के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। CJP प्रदर्शन में शामिल लड़कों से मारपीट के वीडियो वायरल होने के बावजूद दिल्ली पुलिस का औपचारिक शिकायत का इंतजार करना हैरान करने वाला है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दिल्ली पुलिस मामले में FIR दर्ज नहीं करती है तो AAP शिकायत के जरिए अदालत का रुख करेगी।

इन नेताओं ने भी बोला था हमला

इससे पहले AAP के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी यूपी पुलिस से सत्यम पंडित के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। यही नहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी सत्यम पंडित को गिरफ्तार करने की मांग की थी। यही नहीं महुआ मोइत्रा ने सत्यम पंडित को जानवर करार दिया था। उनका कहना था कि सत्यम पंडित को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

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गाजियाबाद में भी जांच

हाल ही में गाजियाबाद पुलिस ने सत्यम पंडित के एक बयान को लेकर जांच शुरू की है। एक वायरल वीडियो में सत्यम पंडित ने कहा था कि किसी भी मुस्लिम अधिकारी की कांवड़ यात्रा के दौरान ड्यूटी नहीं लगाई जानी चाहिए।

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क्या की थी मांग?

सत्यम पंडित ने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नंदग्राम के सहायक पुलिस आयुक्त जियाउद्दीन अहमद को कांवड़ यात्रा के दौरान ड्यूटी से हटाने और उनकी जगह एक हिंदू अधिकारी को नियुक्त करने का भी आग्रह किया था। पुलिस उपायुक्त (सिटी/ट्रांस हिंडन) धवल जयसवाल ने बताया कि पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए उसकी जांच शुरू कर दी है। जांच के नतीजों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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