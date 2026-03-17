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‘मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैं भी…’ अरविंद केजरीवाल ने कहा- पार्टी ने अग्निपरीक्षा पास की; BJP पर हमला

Mar 17, 2026 10:24 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, पणजी
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आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी ने अग्निपरीक्षा पार कर ली है। कहा कि यह आसान नहीं था, क्योंकि हर कदम पर मुश्किलें थीं। आप नेता ने यह भी दावा किया कि शराब घोटाले के ये सभी आरोप भाजपा के शीर्ष नेताओं ने दिल्ली पर सत्ता हासिल करने के लिए गढ़े थे।

‘मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैं भी…’ अरविंद केजरीवाल ने कहा- पार्टी ने अग्निपरीक्षा पास की; BJP पर हमला

आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी ने अग्निपरीक्षा पार कर ली है। कहा कि यह आसान नहीं था, क्योंकि हर कदम पर मुश्किलें थीं। आप नेता ने यह भी दावा किया कि शराब घोटाले के ये सभी आरोप भाजपा के शीर्ष नेताओं ने दिल्ली पर सत्ता हासिल करने के लिए गढ़े थे। उन्होंने कहा कि आम जनता के आशीर्वाद से अंततः सत्य की जीत हुई है।

अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी ने आबकारी नीति मामले में कोर्ट द्वारा उन्हें और 22 अन्य लोगों को बरी किए जाने के साथ ही अग्निपरीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली है। 27 फरवरी को एक निचली अदालत ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को बरी कर दिया था। साथ ही सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि उसका मामला न्यायिक जांच में पूरी तरह से खरा नहीं उतर सका और पूरी तरह से निराधार साबित हुआ।

…तो मुझे बुरा लगता है

पणजी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि केजरीवाल पिछले एक साल से चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राजनेता बेशर्म होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों जैसा ही एक आम आदमी हूं। अगर कोई केजरीवाल को बेईमान कहता है तो मुझे बुरा लगता है। मैंने फैसला किया था कि अदालत का फैसला आने तक मैं चुप रहूंगा।

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भाजपा को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी

सत्ताधारी भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने हमारे पांच नेताओं को जेल में डाल दिया और दिल्ली में सत्ता हथिया ली। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देता हूं कि वे अभी चुनाव कराएं और आप देखेंगे कि भाजपा को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी, जबकि आम आदमी पार्टी 60 से अधिक सीटें जीत लेगी।

केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अग्निपरीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। यह आसान नहीं था। हर कदम पर मुश्किलें आईं। हमने सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना किया। जब भगवान राम रावण को हराकर अयोध्या लौटे, तब सीता माता को भी अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ा था।

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संदेह पैदा करने की कोशिश की

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ईमानदार है, लेकिन झूठे आरोपों का सामना करने के बाद उसे अक्सर अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ा है। केजरीवाल ने बताया कि भाजपा ने आप के नेताओं पर आबकारी नीति मामले में संलिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमने 100 करोड़ रुपये का गबन किया है। उन्होंने हमें भ्रष्ट और चोर साबित करने की कोशिश की। भाजपा ने लोगों के मन में आप के खिलाफ संदेह पैदा करने की कोशिश की।

केजरीवाल ने कहा कि आप नेताओं के आवासों और कार्यालयों पर छापे मारे गए। हमारे सभी बैंक खातों और कार्यालयों की जांच की गई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने बताया कि उन्हें और आप के चार अन्य नेताओं- सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, विजय नायर और संजय सिंह को जेल भेजा गया था।

हम पर झूठे आरोप लगाए गए

केजरीवाल ने कहा कि हमारे नेताओं पर दबाव डाला गया। उनसे कहा गया कि वे मुझे छोड़ दें और भाजपा में शामिल हो जाएं। लेकिन हमारे किसी भी नेता ने दल नहीं तोड़ा। अगर उन्होंने कुछ गलत किया होता तो वे भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते। हम जानते थे कि वे हमें हमेशा के लिए जेल में नहीं रख सकते। हम जानते थे कि हम पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और हमें जेल से बाहर आना ही होगा।

केजरीवाल ने कहा कि वे 150 दिनों तक जेल में रहे, जबकि सिसोदिया 500 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहे। उन्होंने आगे कहा कि सभी सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत का 600 पन्नों का फैसला स्पष्ट है।

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हमारे खिलाफ कोई सबूत या गवाह नहीं

केजरीवाल ने कहा कि आदेश में कहा गया है कि हमारे खिलाफ कोई सबूत या गवाह नहीं है। सीबीआई ने अदालत से मुकदमे की मांग की, लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया सबूत न होने के कारण मुकदमा नहीं चल सकता। न्यायाधीश ने पहली बार कहा है कि इस धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने वाले सीबीआई अधिकारी को कार्रवाई का सामना करना चाहिए।

अंततः सत्य की जीत हुई

आप नेता ने यह भी दावा किया कि घोटाले के ये सभी आरोप भाजपा के शीर्ष नेताओं ने दिल्ली पर सत्ता हासिल करने के लिए गढ़े थे। उन्होंने कहा कि जब भाजपा को एहसास हुआ कि वे आप को हरा नहीं सकते तो उन्होंने हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगाने का विकल्प चुना। उन्होंने आगे कहा कि आम जनता के आशीर्वाद से अंततः सत्य की जीत हुई है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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