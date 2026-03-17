‘मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैं भी…’ अरविंद केजरीवाल ने कहा- पार्टी ने अग्निपरीक्षा पास की; BJP पर हमला

आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी ने अग्निपरीक्षा पार कर ली है। कहा कि यह आसान नहीं था, क्योंकि हर कदम पर मुश्किलें थीं। आप नेता ने यह भी दावा किया कि शराब घोटाले के ये सभी आरोप भाजपा के शीर्ष नेताओं ने दिल्ली पर सत्ता हासिल करने के लिए गढ़े थे।

आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी ने अग्निपरीक्षा पार कर ली है। कहा कि यह आसान नहीं था, क्योंकि हर कदम पर मुश्किलें थीं। आप नेता ने यह भी दावा किया कि शराब घोटाले के ये सभी आरोप भाजपा के शीर्ष नेताओं ने दिल्ली पर सत्ता हासिल करने के लिए गढ़े थे। उन्होंने कहा कि आम जनता के आशीर्वाद से अंततः सत्य की जीत हुई है।

अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी ने आबकारी नीति मामले में कोर्ट द्वारा उन्हें और 22 अन्य लोगों को बरी किए जाने के साथ ही अग्निपरीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली है। 27 फरवरी को एक निचली अदालत ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को बरी कर दिया था। साथ ही सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि उसका मामला न्यायिक जांच में पूरी तरह से खरा नहीं उतर सका और पूरी तरह से निराधार साबित हुआ।

…तो मुझे बुरा लगता है पणजी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि केजरीवाल पिछले एक साल से चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राजनेता बेशर्म होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों जैसा ही एक आम आदमी हूं। अगर कोई केजरीवाल को बेईमान कहता है तो मुझे बुरा लगता है। मैंने फैसला किया था कि अदालत का फैसला आने तक मैं चुप रहूंगा।

भाजपा को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी सत्ताधारी भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने हमारे पांच नेताओं को जेल में डाल दिया और दिल्ली में सत्ता हथिया ली। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देता हूं कि वे अभी चुनाव कराएं और आप देखेंगे कि भाजपा को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी, जबकि आम आदमी पार्टी 60 से अधिक सीटें जीत लेगी।

केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अग्निपरीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। यह आसान नहीं था। हर कदम पर मुश्किलें आईं। हमने सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना किया। जब भगवान राम रावण को हराकर अयोध्या लौटे, तब सीता माता को भी अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ा था।

संदेह पैदा करने की कोशिश की केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ईमानदार है, लेकिन झूठे आरोपों का सामना करने के बाद उसे अक्सर अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ा है। केजरीवाल ने बताया कि भाजपा ने आप के नेताओं पर आबकारी नीति मामले में संलिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमने 100 करोड़ रुपये का गबन किया है। उन्होंने हमें भ्रष्ट और चोर साबित करने की कोशिश की। भाजपा ने लोगों के मन में आप के खिलाफ संदेह पैदा करने की कोशिश की।

केजरीवाल ने कहा कि आप नेताओं के आवासों और कार्यालयों पर छापे मारे गए। हमारे सभी बैंक खातों और कार्यालयों की जांच की गई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने बताया कि उन्हें और आप के चार अन्य नेताओं- सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, विजय नायर और संजय सिंह को जेल भेजा गया था।

हम पर झूठे आरोप लगाए गए केजरीवाल ने कहा कि हमारे नेताओं पर दबाव डाला गया। उनसे कहा गया कि वे मुझे छोड़ दें और भाजपा में शामिल हो जाएं। लेकिन हमारे किसी भी नेता ने दल नहीं तोड़ा। अगर उन्होंने कुछ गलत किया होता तो वे भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते। हम जानते थे कि वे हमें हमेशा के लिए जेल में नहीं रख सकते। हम जानते थे कि हम पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और हमें जेल से बाहर आना ही होगा।

केजरीवाल ने कहा कि वे 150 दिनों तक जेल में रहे, जबकि सिसोदिया 500 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहे। उन्होंने आगे कहा कि सभी सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत का 600 पन्नों का फैसला स्पष्ट है।

हमारे खिलाफ कोई सबूत या गवाह नहीं केजरीवाल ने कहा कि आदेश में कहा गया है कि हमारे खिलाफ कोई सबूत या गवाह नहीं है। सीबीआई ने अदालत से मुकदमे की मांग की, लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया सबूत न होने के कारण मुकदमा नहीं चल सकता। न्यायाधीश ने पहली बार कहा है कि इस धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने वाले सीबीआई अधिकारी को कार्रवाई का सामना करना चाहिए।