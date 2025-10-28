Hindustan Hindi News
नकली यमुना की पोल खुल गई इसलिए; PM मोदी का नाम लेकर AAP ने कसा कौन सा तंज?

नकली यमुना की पोल खुल गई इसलिए; PM मोदी का नाम लेकर AAP ने कसा कौन सा तंज?

संक्षेप: सौरभ भारद्वाज ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वासुदेव घाट पर बनाए गए 'फर्जी यमुना' में होने वाले अपने छठ पूजा और सूर्य अर्घ्य के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। लगता है कि भाजपा नेतृत्व बहुत शर्मिंदा है। 

Tue, 28 Oct 2025 01:17 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
देशभर में आज छठ त्योहार का अंतिम दिन था, देश की राजधानी दिल्ली में भी अलग-अलग घाटों पर लोगों का हुजूम देखने को मिला, लेकिन इसके साथ राजनीति भी हावी रही। आम आदमी पार्टी छठ के पहले दिन से ही दूषित यमुना पानी को लेकर दिल्ली सरकार पर हावी थी। आज आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि पीएम मोदी का प्रस्तावित छठ पूजा का कार्यक्रम इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि दिल्ली सरकार की बनाई नकली यमुना की पोल खुल गई। सौरभ ने कहा कि रेखा सरकार के ड्रामे की पोल खुल गई और पीएम को अपना फोटोशूट कैंसिल करना पड़ गया।

बता दें कि बीजेपी या पीएमओ की ओर से पीएम मोदी के दिल्ली में यमुना के घाट पर छठ पूजा के कोई आधिकारिक कार्यक्रम की सूचना नहीं थी। आम आदमी पार्टी कल से दावा करती आ रही है कि पीएम मोदी का 28 अक्टूबर को छठ पूजा का कार्यक्रम हो सकता है, जिसे आप के ही नेता कैंसिल हो गया बता रहे हैं।

आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बिहार चुनाव में वोट बटोरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ करने वाले थे,जिसके लिए दिल्ली की BJP सरकार ने वासुदेव घाट पर नकली यमुना जी बनाई गई थी,लेकिन इस नकली यमुना और उसमें फिल्टर वाला पानी भरे जाने की पोल खुल गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना फोटोशूट रद्द करना पड़ गया। BJP का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार से बेहद निराश है, क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार ने पूरा प्लान चौपट कर दिया और प्रधानमंत्री की फजीहत करा दी। बीजेपी सरकार के बताए प्रदूषण और बेरोजगारी जैसे तमाम आंकड़ों पर अब दोबारा से बहस शुरू हो गई है।

सौरभ भारद्वाज ने नकली यमुना वाले दावे पर कहा कि देश में आज भी सच्चाई चमकती है और झूठ से छुपती नहीं है। देश के तमाम नागरिकों, विपक्षी पार्टियों के नेताओं और सोशल मीडिया हैंडल्स ने BJP सरकार के झूठ को उजागर कर दिया। देश में जो लोग हिम्मत हराकर बैठे थे कि देश में सच सामने नहीं आता है, उन्होंने फिर से यह साबित कर दिया कि जीत सच्चाई की ही होती है।

इससे पहले सौरभ भारद्वाज ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वासुदेव घाट पर बनाए गए 'फर्जी यमुना' में होने वाले अपने छठ पूजा और सूर्य अर्घ्य के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। लगता है कि भाजपा नेतृत्व बहुत शर्मिंदा है कि उनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार का प्रदूषण को लेकर किया गया धोखा सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर सामने आ गया है।

उन्होंने कहा कि कल्पना कीजिए कि बिहार चुनाव से सिर्फ एक हफ्ता पहले प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से छठ नहीं मना सके और इसके वीडियो और तस्वीरें नहीं फैला सके। मुझे लगता है कि यह आखिरी क्षण में रद्द किया गया था, इसलिए PMO के लिए कोई दूसरी जगह की योजना बनाना बहुत देर हो चुकी थी।

