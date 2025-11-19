Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsAAP claims man's head was broken after he hoisted a party flag at home
AAP का दावा- घर पर पार्टी का झंडा लगाने पर व्यक्ति का फोड़ा सिर; पीड़ित ने क्या बताया?

Wed, 19 Nov 2025 06:06 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी की दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के अशोक विहार में एक गरीब आदमी ने अपने घर पर आम आदमी पार्टी का झंडा लगाया, तो उसके साथ मार पीट की गई। सौरभ ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए व्यक्ति के सिर फूटने का भी आरोप लगाया है।

वीडियो में पीड़ित ने बताया, कुछ लोगों ने उससे कहा, ये आम आदमी पार्टी का झंडा निकालो और भाजपा का झंडा लगाओ। इस पर उस व्यक्ति ने कहा- 'ये मेरा घर है। मैं अपने घर में आम आदमी पार्टी का झंडा लगा रहा हूं, भाजपा का क्यों लगाएंगे?' व्यक्ति ने आरोप लगाया, 'इसके बाद उन लोगों ने अपने लड़कों को बुलाकर डंडों से पिटवाया।'

वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स कहता है कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए कुरबान हो जाना चाहता हूं। मुझे पूरी दिल्ली में घुमाइए, लोगों को दिखाइए कि मेरे साथ क्या अत्याचार हुआ है। इस पर वीडियो बना रहा शख्स सांत्वना देते हुए कहता है- पूरी आम आदमी पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी है। चिंता करने की बात नहीं है।

इस मामले पर सौरभ भारद्वाज ने अपने एक्स हेंडल पर किए गए ट्वीट में लिखा- दिल्ली के अशोक विहार में एक गरीब आदमी ने अपने घर पर आम आदमी पार्टी का झंडा लगाया, तो उसको इतना मारा गया, सर से खून बह रहा है। दिल्ली पुलिस संज्ञान लें।

आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। इससे पहले वीडियो शेयर करके दिल्ली में कूड़ा और गौ माता पर सवाल किया था। ट्वीट में सौरभ भारद्वाज ने लिखा था- पूरी दिल्ली का बुरा हाल है- जगह-जगह गौ माता, बचाखुचा कूड़ा खाने को मजबूर। ऊपर से नीचे तक भाजपा की सरकार है। पटपड़गंज विधानसभा से इन गायों को गौ शाला कब पहुंचाया जाएगा ?

Ncr News Delhi AAP
