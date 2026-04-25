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Pinterest से डाउनलोड कर फोटो दिखाई, शीशमहल-2 वाले भाजपा के दावे पर AAP

Apr 25, 2026 06:17 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय जनता पार्टी के शीशमहल 2 वाले दावे पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। पार्टी ने दावा किया है कि जो तस्वीर अरविंद केजरीवाल के नए बंगले की बताकर शेयर की जा रही हैं, वह असल में इंटरनेट से ली गई हैं।

Pinterest से डाउनलोड कर फोटो दिखाई, शीशमहल-2 वाले भाजपा के दावे पर AAP

भारतीय जनता पार्टी के शीशमहल 2 वाले दावे पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। पार्टी ने दावा किया है कि जो तस्वीर अरविंद केजरीवाल के नए बंगले की बताकर शेयर की जा रही हैं, वह असल में इंटरनेट से ली गई हैं। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, बीजेपी ने केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए फिर से दुष्प्रचार शुरू कर दिया है। मंत्री प्रवेश वर्मा और BJP सांसद इंटरनेट साइट Pinterest से तस्वीरें उठाकर उन्हें केजरीवाल जी के घर की तस्वीर बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, भाजपा के सांसदों और मंत्रियों को केवल अपनी कुर्सी से प्यार है और जनता के सामने सिर्फ झूठ परोसते हैं। उन्होंने कहा, क्या देश में गैस की किल्लत खत्म हो गई? क्या महंगाई कम हो गई? क्या रुपये की कीमत नियंत्रण में आ गई? बीजेपी का अब सिर्फ़ एक ही काम रह गया है, दुष्प्रचार करना, केजरीवाल जी को बदनाम करना, आम आदमी पार्टी की सरकार तोड़ना और जनता को असली मुद्दों से भटका कर गुमराह करना।

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संजय सिंह ने सीएम रेखा गुप्त

इससे पहले आप नेता संजय सिंह ने कहा था कि परवेश वर्मा द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के घर की जो तस्वीर जारी की गई है, वो तरह फर्जी है। परवेश वर्मा और उनके द्वारा जारी तस्वीरों को दिखाने वाले TV चैनल मानहानि का केस झेलने को तैयार रहें।

मैं चुनौती देता हूं जी, दिल्ली के उपराज्यपाल महोयत और प्रवेश वर्मा को कि वह अपना अपना घर जनता के लिए खोल दें। अरविंद केजरीवाल जी अपना घर खोल देंगे जनता को पता चल जायेगा किसका घर कितना आलीशान है?

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उन्होंने भाजपा को 'भारतीय झूठा पार्टी' करार दिया और कहा कि झूठ फैलाने के लिए ये लोग हिटलर के प्रचार सचिव गोएबल्स के सिद्धांत का पालन करते हैं और इसी तरह से झूठ फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा, मैं फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रवेश वर्मा को चुनौती देता हूं कि वे तीनों अपना घर खुलवाएं। अरविंद केजरीवाल का घर भी खुलेगा, जनता जाएगी, देखेगी और खुद फैसला कर लेगी।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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