Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsAAP BJP spar over Yamuna pollution in Delhi Saurabh Bhardwaj big allegations after visiting vasudev ghat
यमुना पर AA-BJP फिर आमने-सामने, वासुदेव घाट पहुंचकर सौरभ भारद्वाज का बड़ा आरोप

यमुना पर AA-BJP फिर आमने-सामने, वासुदेव घाट पहुंचकर सौरभ भारद्वाज का बड़ा आरोप

संक्षेप: छठ महापर्व संपन्न होने के कई दिन बाद रविवार को 'आप' के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज यमुना के वासुदेव घाट पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि अब दिल्ली सरकार नकली यमुना बनाने के सभी निशान और सबूत मिटाने लगी है।

Mon, 3 Nov 2025 06:29 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

यमुना के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक बार फिर आमने-सामने आ गई हैं। छठ महापर्व संपन्न होने के कई दिन बाद रविवार को 'आप' के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज यमुना के वासुदेव घाट पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि अब दिल्ली सरकार नकली यमुना बनाने के सभी निशान और सबूत मिटाने लगी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

‘आप’ नेता ने कहा कि अलग घाट बनाकर उसमें फिल्टर्ड पानी लाने के लिए लगाए गए पाइप को हटा दिया गया है। अब यमुना भी पहले जैसी प्रदूषित स्थिति में आ गई है। उन्होंने आरोप लगाए कि दिल्ली सरकार ने नकली यमुना बनाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। वासुदेव घाट पर वह पाइपलाइन और वॉल्व मौजूद है, जिससे एक मोटा पाइप जमीन के अंदर लाया गया था और वासुदेव घाट में जोड़ा गया था। यह पाइप वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की राइजिंग मेन लाइन से जुड़ा है। राइजिंग मेन लाइन में पंक्चर कर पाइप जोड़ना अवैध है। इसके लिए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सरकार बताए कि इस अवैध कनेक्शन के लिए किसने अनुमति दी थी।

‘नदी की सफाई के नाम पर खेल किया गया’

वहीं, 'आप' पर पलटवार करते हुए दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि सब स्वीकार कर रहे हैं कि आठ माह में भाजपा सरकार ने यमुना सफाई पर ठोस काम किया है। इसको आंशिक सफलता मिल रही है। भाजपा नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि ‘आप’ सरकार ने 10 साल सत्ता में रह कर यमुना सफाई के नाम पर हजारों करोड़ रुपये का खेल किया। लेकिन, ‘आप’ नेता राजनीतिक हताशा में यह स्वीकारने को तैयार नहीं हैं कि यमुना जल हो या यमुना घाट, दोनों ही ‘आप’ शासन के अंतिम माह जनवरी के मुकाबले अब 25 से 30 फीसदी साफ है। उन्होंने कहा कि यह खेदपूर्ण है कि राजनीतिक द्वेष से भारद्वाज यमुना सफाई व वायु प्रदूषण दोनों पर भाजपा सरकार के काम को नकारते हुए झूठ-सच का खेल खेल रहे हैं।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Yamuna River
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।