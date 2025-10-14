Hindustan Hindi News
संक्षेप: आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के छत्तरपुर में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है औऱ विरोध प्रदर्शन भी किया है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सितंबर-अक्तूबर के महीने में पानी ऐसी किल्लत कभी नहीं हुई जैसी इस साल हुई है।

Tue, 14 Oct 2025 06:04 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
बूंद-बूंद के लिए तरस रही दिल्लीवाले, BJP सरकार के खिलाफ मटके लेकर सड़क पर उतर AAP

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के छत्तरपुर में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है औऱ विरोध प्रदर्शन भी किया है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सितंबर-अक्तूबर के महीने में पानी ऐसी किल्लत कभी नहीं हुई जैसी इस साल हुई है। उनका आऱोप है कि टैंकर माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी सरकार दिल्ली वालों को बूंद-बंद के लिए तरसा रही है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी और छतरपुर की स्थानीय जनता ने पानी की मांग को लेकर जल बोर्ड के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया।

इस दौरान एक ने दावा किया कि आज छत्तरपुर की जनता पानी को लेकर काफी संघर्ष कर रही है। पहले अप्रैल के महीने में पानी की समस्या आती थी और जुलाई तक ठीक हो जाती थी लेकिन इस साल सितंबर अक्तूबर के महीने में भी झेलनी पड़ रही है। लोग एक-एक ग्लास पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने कहा, जैसे ही पैसे देकर टेंकर से पानी मंगवाते हैं तो एक घंटे के अदर पहुंच जाता है लेकिन शिकायत करने के बाद भी नहीं पहुंचता।

क्या की मांग

उन्होंने कहा, जल बोर्ड के अधिकारियों या यहां के चुने गए प्रतिनिधि से जब तक महें यह आश्वासन नहीं मिल जाता कि हर घर में नल के जरिए पानी आएगा, हम कहीं जाने वाले नहीं है।

