सूर्यकुमार यादव औकात है तो…; भारत-पाक मैच के बाद AAP ने दे डाली बड़ी चुनौती

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को हुए मैच को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया सौरभ भारद्वाज ने कप्तान सूर्यकुमार यादव, बीसीसीआई और आईसीसी को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अगर दम है तो भारत-पाकिस्तान से कमाए गए पैसे वह पहलगाम हमले में मारे गए शहीदों की पत्नियों को देकर दिखा दें।

सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सूर्यकुमार यादव अगर तुम्हारी औकात है, और अगर तुम्हारी बीसीसीआई और तुम्हारी आईसीसी की औकात है तो जितना पैसा तुमने इसकी ब्रॉडकास्टिंग लाइन से कमाया है और इस पूरे धंधे से कमाया है, वो शहीदों की विधवाओं को दे दो। हम भी मान जाएंगे। उन्होंने कहा, इनकी औकात नहीं है। फर्जी में कुछ भी कह दो कि हमने इनको डेडिकेट किया है, उनको डेडिकेट किया है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली की किसी भी सोसायटी और RWA में इस मैच का प्रसारण नहीं किया गया। दिल्ली के तमाम क्लब और रेस्टोरेंट्स वालों ने अपने यहां यह मैच नहीं दिखाया।

बीजेपी पर साधा निशाना उन्होंने सूर्यकुमार यादव के पाकिस्तान की टीम से हाथ ना मिलाने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, मैच खत्म होते ही बीजेपी वाले लग गए ये बताने में कि भारतीय टीम के कप्तान ने पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाया। ऐसा कर उन्होंने बहुत बड़ा अहसान किया है देश पर।