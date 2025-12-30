अब शिक्षकों से कुत्तों की गिनती कराई जा रही, रेखा सरकार पर AAP का बड़ा हमला

संक्षेप: आम आदमी पार्टी सरकार ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार शिक्षकों से कुत्तों की गिनती करा रही है। आप नेता का दावा है कि दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती में लगाया जाएगा।

आम आदमी पार्टी सरकार ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार शिक्षकों से कुत्तों की गिनती करा रही है। आप नेता का दावा है कि दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती में लगाया जाएगा। आप नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, इस खबर के सामने आने के बाद आशीष सूद की वीडियो आई और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। यह बताता है कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है या उनका विभाग कोई और चला रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के समय स्कूल के अध्यापकों से पढ़ाई के अलावा कोई और काम नहीं कराया जाता था और अब शिक्षकों से कुत्तों की गिनती कराई जा रही है।

आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने कहा, दिल्ली सरकार के DOE ने 20 नवंबर को शिक्षकों से कुत्तों की गिनती कराने का आदेश जारी किया। इसके साथ ही जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई, उनकी लिस्ट जारी की गई। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने शिक्षा का शानदार मॉडल बनाया और अब बीजेपी सरकार उसे तबाह करने में लगी हुई है। बीजेपी शिक्षकों का अपमान कर रही है।

वहीं आप नेता कुलदीप कुमार ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था शानदार हो गई थी। मनीष सिसोदिया जी को बच्चों और शिक्षकों की चिंता होती थी। अब बीजेपी सरकार के शिक्षा मंत्री को शिक्षा माफियाओं की चिंता होती है, उन्हें फ़ायदा पहुंचाने की फ़िक्र है। पहले अखबारों में आप सरकार द्वारा शिक्षकों की विदेश में ट्रेनिंग की खबरें छपती थीं और अब BJP सरकार के दौरान शिक्षकों से आवारा कुत्तों की गिनती करवाने की खबरें छप रही हैं।