दिल्ली के पार्कों में मिल रहे इंजेक्शन; AAP का दिल्ली सरकार पर कौन सा नया आरोप, ड्रग्स वाला कनेक्शन

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एक इलाके में ड्रग्स माफिया के कब्जे का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऱोप लगाया है कि राजेंद्र नगर विधानसभा में राजेन्द्र नगर विधानसभा के नारायण गांव के तमाम पार्कों में इंजेक्शन मिल रहे हैं।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 02:42 PM
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एक इलाके में ड्रग्स माफिया के कब्जे का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऱोप लगाया है कि राजेंद्र नगर विधानसभा में राजेन्द्र नगर विधानसभा के नारायण गांव के तमाम पार्कों में इंजेक्शन मिल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह इंजेक्शन ड्रग्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में नशे का आतंक फैला हुआ है, लेकिन बीजेपी सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा, जहां ये इंजेक्शन मिल रहे हैं वह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर ही है।

दुर्गेश पाठक ने कहा, दिल्ली में जबसे बीजेपी के चार इंजन की सरकार आई है तबसे नशे के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पंजाब में आप की सरकार ने नशे के खिलाफ जबरदस्त काम किया है लेकिन दिल्ली में नशे के खिलाफ कोई काम नहीं हो रहा है। देश की राजधानी में नशे का आतंक बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसके दो ही कारण हैं, या तो बीजेपी सरकार से कुछ हो नहीं रहा है या तो यह नशा तस्करों के साथ मिले हुए हैं।