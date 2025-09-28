आखिरकार उन्हें मुंह खोलना ही पड़ा, राहुल जी युवराज हैं, देर से जागते हैं; क्यों बरस पड़ी आप?

आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी के एक्स पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए आगे लिखा- शायद अब विदेश पहुंचकर ट्वीट करने की फुर्सत मिली है। आप ने एक बार फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। आखिर क्या वजह है?

दरअसल राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट किया, जिसमें लद्दाख में हुए प्रोटेस्ट के दौरान 4 लोगों की मौत और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का जिक्र किया गया था। इसी पोस्ट पर हमलावर होते हुए आप ने लिखा- "राहुल जी युवराज हैं, देर से जागते हैं..! AAP ने सोनम वांगचुक जी की गिरफ्तारी को लेकर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया तो आखिरकार उन्हें मुंह खोलना ही पड़ा। इतने दिन विदेश जाने की तैयारी करते रहे, शायद अब विदेश पहुँच कर ट्वीट करने की फुर्सत मिली है।"

राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा था- "लद्दाख के अद्भुत लोग, संस्कृति और परंपराएं भाजपा और आरएसएस के निशाने पर हैं। लद्दाख के लोगों ने अपनी आवाज उठाई है। भाजपा ने जवाब में 4 युवकों की हत्या कर डाली और सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया।" राहुल गांधी ने आगे लिखा- हत्या बंद करो। हिंसा बंद करो। धमकी देना बंद करो। लद्दाख को आवाज दो। उन्हें छठवीं अनुसूची में शामिल करो।