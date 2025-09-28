AAP attacks Rahul Gandhi over Ladakh violence and Sonam Wangchuk's arrest आखिरकार उन्हें मुंह खोलना ही पड़ा, राहुल जी युवराज हैं, देर से जागते हैं; क्यों बरस पड़ी आप?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsAAP attacks Rahul Gandhi over Ladakh violence and Sonam Wangchuk's arrest

आखिरकार उन्हें मुंह खोलना ही पड़ा, राहुल जी युवराज हैं, देर से जागते हैं; क्यों बरस पड़ी आप?

आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी के एक्स पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए आगे लिखा- शायद अब विदेश पहुंचकर ट्वीट करने की फुर्सत मिली है। आप ने एक बार फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। आखिर क्या वजह है?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 08:51 PM
share Share
Follow Us on
आखिरकार उन्हें मुंह खोलना ही पड़ा, राहुल जी युवराज हैं, देर से जागते हैं; क्यों बरस पड़ी आप?

राहुल जी युवराज हैं, देर से जागते हैं... आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी के एक्स पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए आगे लिखा- शायद अब विदेश पहुंचकर ट्वीट करने की फुर्सत मिली है। आप ने एक बार फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। आखिर क्या वजह है?

दरअसल राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट किया, जिसमें लद्दाख में हुए प्रोटेस्ट के दौरान 4 लोगों की मौत और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का जिक्र किया गया था। इसी पोस्ट पर हमलावर होते हुए आप ने लिखा- "राहुल जी युवराज हैं, देर से जागते हैं..! AAP ने सोनम वांगचुक जी की गिरफ्तारी को लेकर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया तो आखिरकार उन्हें मुंह खोलना ही पड़ा। इतने दिन विदेश जाने की तैयारी करते रहे, शायद अब विदेश पहुँच कर ट्वीट करने की फुर्सत मिली है।"

राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा था- "लद्दाख के अद्भुत लोग, संस्कृति और परंपराएं भाजपा और आरएसएस के निशाने पर हैं। लद्दाख के लोगों ने अपनी आवाज उठाई है। भाजपा ने जवाब में 4 युवकों की हत्या कर डाली और सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया।" राहुल गांधी ने आगे लिखा- हत्या बंद करो। हिंसा बंद करो। धमकी देना बंद करो। लद्दाख को आवाज दो। उन्हें छठवीं अनुसूची में शामिल करो।

आपको बताते चलें कि लद्दाख में 24 सितंबर को हुए विरोध प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा बढ़ती देख सोनम वांगचुक ने अनशन को खत्म कर दिया, जिसके बाद उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया। लद्दाख के लोगों की कई मांगे हैं, जिनमें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना, युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना और संसदीय प्रतिनिधित्व में अलग लोकसभा सीट सुनिश्चित करने की मांग है।