हुक्का वाली तस्वीर से घेर रही थी AAP, प्रवेश वर्मा ने पूरा एल्बम ही दिखा दिया! कहा- हमारी संस्कृति, हमारा मान
दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा की हुक्का पीते हुए फोटो वायरल हो रही है। AAP लगातार हमलावर है। मामला तूल पकड़ा तो प्रवेश वर्मा ने पूरी एलबम ही जारी कर दी। इसमें उन्हें अलग-अलग मौकों पर हुक्का पीते हुए दिखाया गया है। वर्मा ने इसे संस्कृति और मान से जोड़ा है।
"मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ऑनलाइन शराब बेच रही हैं और मंत्री प्रवेश वर्मा सूखा नशा कर रहे हैं।" ये बयान आम आदमी पार्टी द्वारा दिया गया है। AAP ने एक्स ट्वीट में प्रवेश वर्मा की हुक्का पीते हुए फोटो शेयर की और यह बात लिखी। मामला तूल पकड़ा तो प्रवेश वर्मा ने पूरी एलबम ही जारी कर दी, जिसमें वह अलग-अलग मौकों पर हुक्का पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्मा ने इसे संस्कृति और मान से जोड़कर बताया है।
दिवाली पार्टी में हुक्का पीने पर आप ने खोला मोर्चा
दरअसल, हुक्का पीने का मामला दीवाली पार्टी से जुड़ा है। इस पार्टी में नेता और पत्रकारों के साथ कई दिग्गज लोग शामिल हुए थे। इसी मौके पर प्रवेश वर्मा को हुक्का पीते हुए देखा गया था। उनके पास सांसद मनोज तिवारी और मशहूर टीवी पत्रकार सुधीर चौधरी भी बैठे थे। फोटो- वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए तो आप ने मोर्चा खोल दिया।
प्रवेश वर्मा सूखा नशा कर रहे, आप ने साधा निशाना
प्रवेश वर्मा द्वारा हुक्का पीने की तस्वीर आम आदमी पार्टी के एक्स अकाउंट से भी शेयर की गई। कैप्शन में लिखा गया- "मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ऑनलाइन शराब बेच रही हैं और मंत्री परवेश वर्मा सूखा नशा कर रहे हैं। और बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि ये पंजाब से नशा ख़त्म करेंगे! ग़ज़ब है!" एक वीडियो भी शेयर की गई, जिसमें दिल्ली का पलूशन दिखाते हुए प्रवेश वर्मा को हुक्का पीते दिखाया गया। इसके कैप्शन में लिखा था- “दिल्ली में प्रदूषण ने कोहराम मचा रखा है, लेकिन BJP की 4 इंजन सरकार पार्टी में धुआँ उड़ाने में मस्त है!”
हुक्का पीने को मंत्री ने बताया- हमारी संस्कृति, हमारा मान
इस पूरे मामले पर अब प्रवेश वर्मा ने एक छोटी सी वीडियो क्लिप जारी की है। वीडियो में हाल में हुई दीवाली पार्टी में हुक्का पीने की तस्वीर तो है ही, इसके साथ में कई अन्य तस्वीरें भी हैं। इन सभी तस्वीरों में प्रवेश वर्मा को अलग-अलग मौकों पर हु्क्का पीते हुए दिखाया गया है। वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक में एक हरियाणवी गाना भी सुनाई देता है। इस वीडियो को प्रवेश वर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा- "हमारी संस्कृति, हमारा मान।"
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें