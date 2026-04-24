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AAP का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ, बांसुरी स्वराज ने सौरभ भारद्वाज पर निशाना साधा

Apr 24, 2026 04:05 pm ISTSubodh Kumar Mishra एएनआई, नई दिल्ली
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दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी को निर्देश दिया कि वह बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक वीडियो हटा दे। ये वीडियो एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी हिरासत से जुड़े थे। स्वराज ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि इस घटना ने पार्टी का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब कर दिया है।

AAP का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ, बांसुरी स्वराज ने सौरभ भारद्वाज पर निशाना साधा

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी को निर्देश दिया कि वह बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक वीडियो हटा दे। ये वीडियो पहले हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी हिरासत से जुड़े थे। स्वराज ने इस फैसले का स्वागत किया और आप नेता सौरभ भारद्वाज पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस घटना ने पार्टी का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब कर दिया है।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में बांसुरी स्वराज ने कहा कि मैं अदालत के फैसले का स्वागत करती हूं। आम आदमी पार्टी का महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने रक्षा खडसे और मेरे बारे में झूठ फैलाया था। इसके लिए मैंने उन्हें एक कानूनी नोटिस भेजा था। उसके बाद उन्होंने उस वीडियो को बढ़ावा देने और उसका प्रचार करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

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विरोध मार्च के पोस्ट से जुड़ा है विवाद

यह विवाद 19 अप्रैल को बीजेपी के विरोध मार्च के दौरान पोस्ट किए गए एक वीडियो से जुड़ा है। इसमें स्वराज के अनुसार, हिरासत के दौरान उनके व्यवहार को गलत तरीके से दिखाया गया था। उन्होंने दावा किया कि वीडियो में गलत तरीके से यह संकेत दिया गया था कि यह घटना पहले से रची हुई थी। इसमें केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे को गलती से पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाया गया था, जिससे एक भ्रामक कहानी बन गई। भारतीय ड्रामा कंपनी कैप्शन वाले इस वीडियो को कथित तौर पर पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा भी खूब प्रचारित किया गया था।

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वीडियो को जानबूझकर एडिट किया गया

अपनी याचिका में बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि वीडियो को जानबूझकर एडिट किया गया था। इसमें कैप्शन, ओवरले और कमेंट्री जोड़कर उनका मजाक उड़ाया गया और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि वीडियो को दोबारा शेयर किए जाने और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर चर्चा होने के बाद इसकी पहुंच और भी ज्यादा बढ़ गई।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाना चाहिए

साकेत कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज गुरविंदर पाल सिंह द्वारा जारी अदालत के निर्देशों के अनुसार, 19 अप्रैल का वीडियो और 21 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई उससे जुड़ी टिप्पणियों को एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यू ट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाना चाहिए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, इस आदेश के दायरे में एमसीडी में विपक्ष के नेता अंकुश नारंग भी आते हैं।

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किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर न करें

कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि अगर 48 घंटे के अंदर आदेश का पालन नहीं होता है तो स्वराज कंटेंट को हटाने के लिए सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होंगी। कोर्ट ने कहा कि स्वराज ने पहली नजर में एक मजबूत केस पेश किया है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी समेत सभी प्रतिवादियों को आदेश दिया कि वे किसी भी प्लेटफॉर्म पर विवादित कंटेंट को पब्लिश, रीपोस्ट या शेयर न करें।

अगली सुनवाई 13 मई को

कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित है। इसे बोलने की आजादी के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्थिक मुआवजा किसी की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकता। इसलिए, इस मामले में अस्थायी सुरक्षा देना उचित था। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 13 मई को करेगा।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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