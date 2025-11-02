AAP सांसद और BJP मंत्री ने पंजाब सरकार पर अखबार बांटने से रोकने का लगाया आरोप, बताई वजह

संक्षेप: इस बीच राज्यसभा में आप सांसद स्वाति मालीवाल और दिल्ली के भाजपा मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाए हैं कि पंजाब सरकार राज्य में अखबारों के वितरण पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे की वजह भी बताई।

स्वाति मालीवाल और भाजपा नेताओं ने दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर चंडीगढ़ में शीशमहल 2.O बनवाने के आरोप लगाए हैं। इस बीच राज्यसभा में आप सांसद स्वाति मालीवाल और दिल्ली के भाजपा मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाए हैं कि पंजाब सरकार राज्य में अखबारों के वितरण पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे की वजह भी बताई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्वाति मालीवाल ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया। लिखा- चौंकाने वाली बात! आज सुबह, पंजाब सरकार ने कथित तौर पर कई इलाकों में अखबारों के डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने की कोशिश की है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल 2.0 के बारे में खबर पूरे पंजाब में आग की तरह फैल रही है।

स्वाति ने आरोप लगाते हुए कहा, मीडिया हाउस को धमकी दी जा रही है कि अगर वे इस खबर को कवर करेंगे या स्वाति मालीवाल को दिखाएंगे, तो उनके सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की भाजपा सरकार के मंत्री मंजिदर सिंह सिरसा ने भी एक्स पर वीडियो शेयर करके ट्वीट किया है। इसमें भी इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं।

सिरसा ने अपने ट्वीट में लिखा- पूरे पंजाब में अखबार बांटने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। कुछ गाड़ियों को जब्त भी कर लिया गया है। सिरसा ने आगे लिखा- अखबारों का डिस्ट्रीब्यूशन रोकना प्रेस की आज़ादी पर एक खतरनाक हमला है। सुपर CM केजरीवाल जी और डमी CM भगवंत मान जी अब मीडिया का मुंह बंद कर रहे हैं। आगे पूछते हुए लिखा- वे दोनों किस बात से डरे हुए हैं?