Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsAAP and BJP have accused the Punjab government of preventing the distribution of newspapers.
AAP सांसद और BJP मंत्री ने पंजाब सरकार पर अखबार बांटने से रोकने का लगाया आरोप, बताई वजह

AAP सांसद और BJP मंत्री ने पंजाब सरकार पर अखबार बांटने से रोकने का लगाया आरोप, बताई वजह

संक्षेप: इस बीच राज्यसभा में आप सांसद स्वाति मालीवाल और दिल्ली के भाजपा मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाए हैं कि पंजाब सरकार राज्य में अखबारों के वितरण पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे की वजह भी बताई।

Sun, 2 Nov 2025 02:46 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

स्वाति मालीवाल और भाजपा नेताओं ने दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर चंडीगढ़ में शीशमहल 2.O बनवाने के आरोप लगाए हैं। इस बीच राज्यसभा में आप सांसद स्वाति मालीवाल और दिल्ली के भाजपा मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाए हैं कि पंजाब सरकार राज्य में अखबारों के वितरण पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे की वजह भी बताई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्वाति मालीवाल ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया। लिखा- चौंकाने वाली बात! आज सुबह, पंजाब सरकार ने कथित तौर पर कई इलाकों में अखबारों के डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने की कोशिश की है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल 2.0 के बारे में खबर पूरे पंजाब में आग की तरह फैल रही है।

स्वाति ने आरोप लगाते हुए कहा, मीडिया हाउस को धमकी दी जा रही है कि अगर वे इस खबर को कवर करेंगे या स्वाति मालीवाल को दिखाएंगे, तो उनके सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की भाजपा सरकार के मंत्री मंजिदर सिंह सिरसा ने भी एक्स पर वीडियो शेयर करके ट्वीट किया है। इसमें भी इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं।

सिरसा ने अपने ट्वीट में लिखा- पूरे पंजाब में अखबार बांटने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। कुछ गाड़ियों को जब्त भी कर लिया गया है। सिरसा ने आगे लिखा- अखबारों का डिस्ट्रीब्यूशन रोकना प्रेस की आज़ादी पर एक खतरनाक हमला है। सुपर CM केजरीवाल जी और डमी CM भगवंत मान जी अब मीडिया का मुंह बंद कर रहे हैं। आगे पूछते हुए लिखा- वे दोनों किस बात से डरे हुए हैं?

सिरसा ने आगे पूछा- जब केजरीवाल जी दिल्ली के अपने घोटालों को नहीं छिपा पाए; तो क्या वे पंजाब के अपने भ्रष्टाचार और शीश महल जैसे घोटालों को छिपा पाएंगे? मान साहब, आप खुद मीडिया का हिस्सा थे और यह शर्म की बात है कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे ज़ालिमाना कदम उठा रहे हैं! सच सामने आएगा... आज नहीं तो कल।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Punjab AAP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।