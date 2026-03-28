नेपाल के पूर्व पीएम की गिरफ्तारी पर आप-भाजपा आमने-सामने, 'कोर्ट में सेटिंग' वाला मुद्दा भी उछला
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रिएक्शन देते हुए कहा- अपने पुराने कुकर्मों की वजह से गिरफ़्तार हुए हैं। इस पर भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने निशाना साधा तो सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के कोर्ट में सेटिंग वाले मुद्दे को बीच में ला दिया।
पड़ोसी देश नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये एक्शन नई सरकार के गठन होते ही लिया गया, जिसकी चर्चा सरहद पार तक हुई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रिएक्शन देते हुए कहा- "अपने पुराने कुकर्मों की वजह से गिरफ़्तार हुए हैं।" इस पर भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने निशाना साधा तो सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के कोर्ट में सेटिंग वाले मुद्दे को बीच में ला दिया, जानिए क्या है पूरा राजनीतिक बयानबाजी से भरा हुआ फसाद।
केपी शर्मा की गिरफ्तारी से शुरू हुई बयानबाजी
पड़ोसी देश नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी पर भारत में दिल्ली भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं में राजनीतिक बयानबाजी और तनातनी शुरू हो गई है। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी को 'उनके पुराने कुकर्मों की वजह' बताया। इस पर भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ऐसा क्या कह दिया कि दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने जवाब देते हुए रेखा गुप्ता के 'कोर्ट में सेटिंग' वाले बयान को भी जोड़ दिया।
पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या रिएक्शन दिया?
अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर रिएक्ट करते हुए लिखा- "नेपाल के पूर्व प्रधान मंत्री और गृह मंत्री अपने पुराने कुकर्मों की वजह से गिरफ़्तार।" इस पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और दिल्ली भाजपा के वाइस प्रेसीडेंस कपिल मिश्रा ने तंज कसते हुए लिखा- "दिल्ली का भी पूर्व CM अपने कुकर्मों की वजह से जेल गया था, फिर जाएगा।" इसके बाद उन्होंने हाहाहहा रिएक्ट करने के लिए हंसने वाली इमोजी बना दी।
भाजपा नेता कपिल मिश्रा के तंज पर आप के सवाल
कपिल मिश्रा के तंज पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 3 सवाल पूछे- पहला- GenZ अगर किसी देश में अच्छा काम कर रही हो तो तुम क्यों इतना परेशान हो? दूसरा- क्या तुम नेपाल की पूर्व सरकार के हमदर्द हो? इसके बाद उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता के बयान को जोड़ते हुए कपिल मिश्रा से पूछा- “तुम CM से सहमत हो?”
रेखा गुप्ता ने ‘कोर्ट में सेटिंग’ पर क्या कहा था
दरअसल सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता के उस बयान को उठाया, जिसमें सीएम ने शराब घोटाला केस में केजरीवाल समेत अन्य सभी 23 नेताओं के आरोपमुक्त किए जाने पर बोला था। रेखा गुप्ता ने कहा था- “वो (केजरीवाल) जिस बात को कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार होकर छूट गया हूं। ड्राई क्लीन हो गया हूं। वो एक न्यायिक प्रक्रिया है, जिसका पहला फेज़ हो सकता है कि उन्होंने सेट करके निकाला हो, लेकिन अगले फेज़ में होने फिर सामना करना होगा। जवाब देना होगा।”
‘कोर्ट में सेटिंग’ पर आप ने रेखा गुप्ता पर साधा निशाना
अदालत में सेटिंग वाले मुद्दे को आप नेता मनीष सिसोदिया ने भी उछाला था। सौरभ भारद्वाज ने कपिल मिश्रा के ट्वीट पर रिप्लाई देते हुए तीसरा सवाल पूछा- “पूर्व CM नहीं दिल्ली के तत्कालीन CM अरविंद केजरीवाल को 75+ की वृद्ध केंद्र सरकार ने जेल में डाला था और उस मामले में न्यायालय ने आदेश दिया है कि पूरा केस षड्यंत्र के तहत बनाया गया था। अब CM बोल रही है कोर्ट सेट था। तुम CM से सहमत हो?”
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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