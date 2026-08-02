AAP का साइकिल स्कैम का आरोप, BJP का पंजाब में स्कूल बैग घोटाले के आरोपों से पलटवार
AAP ने दिल्ली में छात्राओं की साइकिल खरीद में घोटाले का आरोप लगाया है। इसके जवाब में BJP ने कहा कि आप नेता पंजाब के स्कूल बैग घोटाले और 6 पेपर लीक मामलों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।
राजीव शर्मा, नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में छात्राओं को बांटने के लिए खरीदी गईं साइकिलों में घोटाले के आरोप लगाए हैं। वहीं भाजपा ने भी AAP पर पंजाब में हुए स्कूल बैग घोटाले के साथ अलग-अलग 6 पेपर लीक मामलों से भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। BJP विधायक और दिल्ली सरकार के प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा है कि सौरभ भारद्वाज अनर्गल आरोप लगाकर पंजाब में हुए स्कूल बैग घोटाले के साथ ही 6 पेपर लीक मामलों से भटकाकर भगवंत मान सरकार को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रविवार को आरोप लगाया कि 4100 रुपये की साइकिल के लिए दिल्ली सरकार ने 6923 रुपये का टेंडर बनाया है। टेंडर से बाहर की गई साइकिल कंपनियों की शिकायतों से इस कथित घोटाले का खुलासा हुआ है। टेंडर से बाहर की गई साइकिल कंपनियों की ओर से एलजी, मुख्यमंत्री और विजिलेंस को शिकायतें दी गई हैं।
क्या आरोप?
सौरभ भारद्वाज ने रविवार को आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता की। इसमें उन्होंने कहा कि यह पहले से तय था कि टेंडर किसे देना है। साइकिलें जितने में बाजार में उपलब्ध है, उससे कहीं ज्यादा कीमतें चुकाई गईं। एसके बाइक्स नामक एक कंपनी और कई अन्य कंपनियों ने वर्ल्ड एमएसएमई फोरम, सीवीसी, एलजी और मुख्यमंत्री को लिखित शिकायतें दी हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है।
पंजाब में स्कूली बैग घोटाले के आरोप से पलटवार
वहीं भाजपा विधायक और दिल्ली सरकार के प्रवक्ता हरीश खुराना ने आम आदमी पर पंजाब में कथित स्कूली बैग घोटाले का आरोप लगा कर आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज की ओर से एक कंपनी की आधारहीन शिकायत पर दिल्ली में साईकिल घोटाले का आरोप लगाना पंजाब में हुए स्कूल बैग घोटाले के साथ ही अलग-अलग 6 पेपर लीक मामलों से भटकाने की कोशिश है।
भगवंत मान सरकार को बचाने की कवायद
भाजपा नेता हरीश खुराना ने आगे कहा कि सौरभ भारद्वाज के ये अनर्गल आरोप पंजाब की भगवंत मान सरदार को बचाने की कोशिशों का हिस्सा है। असल में केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता दिल्ली की हार से मानसिक संतुलन खो चुके हैं।
पंजाब में स्कूली बैग पर छपवाए AAP के झंडे
हरीश खुराना ने दावा किया कि पंजाब सरकार ने टेलर मेड टैंडर बनवा कर पंजाब की सभी स्थानीय कंपनियों को टैंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया। पंजाब सरकार ने दिल्ली की एक कंपनी को कक्षा 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए 4 लाख बैग सरकारी पैसे से खरीदे। इतना ही नहीं इन बैग पर ‘आप’ के झंड़े और उस पर मुख्यमंत्री की फोटो लगवाई गई। पार्टी रंग के बैग बांटना अगले साल पंजाब चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले छात्रों को रिश्वत देने के सामान है।
दिल्ली में कोई घोटाला नहीं
इसके साथ ही भाजपा नेता हरीश खुराना ने कहा कि साइकिलों की खरीद में कोई स्कैम नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार ने पारदर्शी प्रक्रिया के तहत साइकिलों की खरीद की है। आप नेता हमेशा दिल्ली के दुश्मन रहे हैं। अनर्गल आरोप लगाना आम आदमी पार्टी के नेताओं की मानसिकता है। साइकिलें अलग अलग मॉडल और फीचर के साथ आती हैं। दिल्ली में कोई साइकिल घोटाला नहीं हुआ है। सच्चाई तो यह है कि पंजाब में स्कूल बैग घोटाला जरूर हुआ है। यही नहीं पंजाब में पेपर लीक के अनेक मामले भी सामने आए हैं। सौरभ भारद्वाज बेतुके आरोप लगाकर पंजाब में हुए घोटाले और पेपर लीक से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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