Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsAAP alleges rigging in MCD by-elections, approaches court, challenges results of this ward
MCD उपचुनाव में धांधली का शक, कोर्ट पहुंची AAP; इस वार्ड के परिणाम में लगाया गड़बड़ी का आरोप

MCD उपचुनाव में धांधली का शक, कोर्ट पहुंची AAP; इस वार्ड के परिणाम में लगाया गड़बड़ी का आरोप

संक्षेप:

सौरभ भारद्वाज ने कहा, ‘चुनाव बहुत करीबी था, इसी वजह से रेखा जी उस वॉर्ड के अंदर नौ बार आईं, और जब अंततः उनको लगा कि AAP वहां से जीत रही है, तो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए वार्ड नंबर 65 अशोक विहार के अंदर वार्ड नंबर 64 का एक मतदान केंद्र शामिल किया गया।

Dec 19, 2025 07:02 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम (MCD) के उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए रोहिणी कोर्ट का रुख किया है। इस दौरान AAP ने वार्ड नंबर 65 अशोक विहार में हुए उपचुनाव के नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए गुरुवार को यह याचिका लगाई। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए इस बारे में चुनाव आयोग और भाजपा के विजयी उम्मीदवार को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार 24 दिसंबर को होगी। इस याचिका के जरिए AAP ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पहले पार्टी उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद वेबसाइट से नाम हटाकर भाजपा उम्मीदवार को विजेता दिखा दिया गया। इस बारे में AAP की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, 'दिल्ली नगर निगम के कुछ वार्डों में हाल ही में हुए उपचुनावों में अशोक विहार वार्ड नंबर 65 में हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे। चुनाव आयोग की वेबसाइट, ऐप्लिकेशन पर यह AAP प्रत्याशी की जीत की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन फिर इसके बाद वहां पर पता नहीं क्या हुआ, कि उसके बाद उस परिणाम को वेबसाइट से हटा दिया गया और फिर उसमें आम आदमी पार्टी को हराकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीता हुआ दिखाया गया।'

आगे उन्होंने कहा, 'आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने इसी चुनाव परिणाम के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में एक चुनाव याचिका दायर कर दी है। इस याचिका में मुख्य रूप से 3 बातें उठाई गई हैं, एक तो यह है कि पहले आम आदमी पार्टी को जीता हुआ दिखाया गया, फिर रिजल्ट बदलकर AAP को हराकर भाजपा को जीता हुआ बता दिया गया।'

'एक रात पहले सीएम रेखा गुप्ता ने बांटे थे सिलेंडर'

इसके आगे भारद्वाज ने कहा, 'दूसरी बात जो हमने इस याचिका में उठाई है वह यह कि उसी अशोक विहार वार्ड में चुनाव से एक रात पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने उज्ज्वला योजना के नाम पर गरीबों को फ्री गैस सिलेंडर बांटे थे। यानीकि कल सुबह चुनाव है तो आज रात को सिलेंडर बांटे गए। जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी काम था। हमने उस वक्त भी इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसको अब हमने इस बात को चुनाव याचिका में लिया है।'

'वार्ड 64 के मतदान केंद्र को वार्ड 65 में शामिल किया गया'

इसके साथ ही एक बड़ा आरोप लगाते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, ‘भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए वार्ड नंबर 65 अशोक विहार के अंदर वार्ड नंबर 64 का एक मतदान केंद्र शामिल किया गया। नियमानुसार 2022 के MCD चुनाव में जो पोलिंग स्टेशन उस वार्ड के अंदर आते हैं, उसी पर उपचुनाव होना था, मगर इस उपचुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर एक नया पोलिंग स्टेशन इस वार्ड में शामिल करते हुए नए मतदाताओं को उस वार्ड से जोड़ा गया, ताकि भाजपा इस चुनाव में बेहतर कर सके।’

अंत में सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर गुरुवार को हमने मुकदमा दायर किया है और अदालत ने उस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग और भाजपा के उम्मीदवार को नोटिस भी जारी कर दिया है।'

12 वार्डों में हुए उपचुनाव के लिए 3 दिसंबर को हुई थी मतगणना

अशोक विहार वार्ड की जिस सीट को लेकर AAP ने यह याचिका लगाई है, वहां भाजपा की वीना असीजा ने AAP की सीमा गोयल को 405 मतों के अंतर से हरा दिया था।

बता दें कि MCD के 12 वार्डों के लिए हुए उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को मतदान हुआ था, वहीं 3 दिसंबर को घोषित चुनाव परिणामों में भाजपा ने 12 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं मुख्य विपक्षी दल AAP को 3 वार्डों में जीत मिली थी, कांग्रेस और ऑल इंडिया फ़ॉरवर्ड ब्लॉक को एक-एक वार्ड में जीत मिली थी। इन 12 सीटों में से ज्यादातर सीटें विधानसभा चुनाव के बाद खाली हुई थीं। एक सीट पर पार्षद के सांसद बन जाने के कारण भी उपचुनाव हुआ था।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।