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AAP ने MCD टोल टेंडर में लगाया जानबूझकर करोड़ों रुपए के लॉस का आरोप, BJP ने बताया गलत

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
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आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि टोल टेंडर के लिए ऊंची बोलियों को छोड़कर उससे कम बोलियों पर विचार किया गया। 

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आम आदमी पार्टी (AAP) ने सोमवार को दावा किया कि अगर दिल्ली नगर निगम (MCD) ने 1,100 करोड़ रुपए की बोली को खारिज न किया होता, तो वह अपने टोल टैक्स और एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज (ECC) के टेंडर से ज़्यादा कमाई कर सकती थी। AAP के एमसीडी सह-संयोजक प्रवीण कुमार ने एक बयान में आरोप लगाया कि ईसीसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए खारिज की गई सात बोलियों में से चार में 1,100 करोड़ रुपए की बोली भी शामिल थी, जो सबसे ज्यादा थी।

उन्होंने दावा किया कि इस रकम से कम, यानी 936 करोड़ रुपए और उससे कम की बोलियों पर विचार किया गया ताकी कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि टेंडर रद्द किया जाए और नई खुली बोली प्रक्रिया शुरू की जाए। हालांकि बीजेपी ने इन दावों को गुमराह करने वाला, बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। एमसीडी हाउस के नेता और BJP पार्षद जय भगवान यादव ने कहा कि विपक्ष टेंडर प्रक्रिया को समझे बिना भ्रम पैदा कर रहा है। यादव ने कहा, विपक्ष के नेता प्रवीण कुमार द्वारा टोल टैक्स के मुद्दे पर दी गई जानकारी पूरी तरह से गुमराह करने वाली, बिना तथ्यों वाली और असल हकीकत से दूर है।

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जानबूझकर नहीं ली गई ऊंची बोलियां- 'आप' का आरोप

प्रवीण कुमार ने कहा, ईसीसी टेंडर के लिए सात बोलियां आई थीं। लेकिन 1,100 करोड़ रुपए की बोली समेत चार सबसे ऊंची बोलियों को जानबूझकर स्वीकार नहीं किया गया। टेंडर को 936 करोड़ रुपए या उससे कम पर ही रोक दिया गया, जबकि MCD 1,100 करोड़ रुपए कमा सकती थी। 'आप' के MCD स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य प्रवीण कुमार राजपूत ने आरोप लगाया कि टेंडर को स्टैंडिंग कमेटी के सामने लाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। AAP नेताओं ने MCD स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में यह मुद्दा उठाया और सिविक बॉडी के हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की जांच और की मांग की।

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बीजेपी ने क्या कहा?

वहीं जय भगवान यादव ने कहा, जब तक नया टेंडर प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता, तब तक मौजूदा एजेंसी को सिर्फ़ अस्थाई तौर पर काम जारी रखने की इजाज़त दी गई है। यह फैसला जरूरी प्रशासनिक मंज़ूरी लेने के बाद लिया गया है ताकि कॉर्पोरेशन के रेवेन्यू हितों की रक्षा हो सके और टोल कलेक्शन में कोई रुकावट न आए। उन्होंने कहा, MCD पूरी पारदर्शिता, नियमों और तय प्रक्रियाओं के साथ काम करती है और कॉर्पोरेशन का हर फ़ैसला जनहित और रेवेन्यू हितों की रक्षा के मकसद से लिया जाता है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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