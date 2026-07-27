AAP ने MCD टोल टेंडर में लगाया जानबूझकर करोड़ों रुपए के लॉस का आरोप, BJP ने बताया गलत
आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि टोल टेंडर के लिए ऊंची बोलियों को छोड़कर उससे कम बोलियों पर विचार किया गया।
आम आदमी पार्टी (AAP) ने सोमवार को दावा किया कि अगर दिल्ली नगर निगम (MCD) ने 1,100 करोड़ रुपए की बोली को खारिज न किया होता, तो वह अपने टोल टैक्स और एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज (ECC) के टेंडर से ज़्यादा कमाई कर सकती थी। AAP के एमसीडी सह-संयोजक प्रवीण कुमार ने एक बयान में आरोप लगाया कि ईसीसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए खारिज की गई सात बोलियों में से चार में 1,100 करोड़ रुपए की बोली भी शामिल थी, जो सबसे ज्यादा थी।
उन्होंने दावा किया कि इस रकम से कम, यानी 936 करोड़ रुपए और उससे कम की बोलियों पर विचार किया गया ताकी कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि टेंडर रद्द किया जाए और नई खुली बोली प्रक्रिया शुरू की जाए। हालांकि बीजेपी ने इन दावों को गुमराह करने वाला, बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। एमसीडी हाउस के नेता और BJP पार्षद जय भगवान यादव ने कहा कि विपक्ष टेंडर प्रक्रिया को समझे बिना भ्रम पैदा कर रहा है। यादव ने कहा, विपक्ष के नेता प्रवीण कुमार द्वारा टोल टैक्स के मुद्दे पर दी गई जानकारी पूरी तरह से गुमराह करने वाली, बिना तथ्यों वाली और असल हकीकत से दूर है।
जानबूझकर नहीं ली गई ऊंची बोलियां- 'आप' का आरोप
प्रवीण कुमार ने कहा, ईसीसी टेंडर के लिए सात बोलियां आई थीं। लेकिन 1,100 करोड़ रुपए की बोली समेत चार सबसे ऊंची बोलियों को जानबूझकर स्वीकार नहीं किया गया। टेंडर को 936 करोड़ रुपए या उससे कम पर ही रोक दिया गया, जबकि MCD 1,100 करोड़ रुपए कमा सकती थी। 'आप' के MCD स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य प्रवीण कुमार राजपूत ने आरोप लगाया कि टेंडर को स्टैंडिंग कमेटी के सामने लाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। AAP नेताओं ने MCD स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में यह मुद्दा उठाया और सिविक बॉडी के हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की जांच और की मांग की।
बीजेपी ने क्या कहा?
वहीं जय भगवान यादव ने कहा, जब तक नया टेंडर प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता, तब तक मौजूदा एजेंसी को सिर्फ़ अस्थाई तौर पर काम जारी रखने की इजाज़त दी गई है। यह फैसला जरूरी प्रशासनिक मंज़ूरी लेने के बाद लिया गया है ताकि कॉर्पोरेशन के रेवेन्यू हितों की रक्षा हो सके और टोल कलेक्शन में कोई रुकावट न आए। उन्होंने कहा, MCD पूरी पारदर्शिता, नियमों और तय प्रक्रियाओं के साथ काम करती है और कॉर्पोरेशन का हर फ़ैसला जनहित और रेवेन्यू हितों की रक्षा के मकसद से लिया जाता है।
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अदिति शर्मा
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