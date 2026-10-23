'किताबों में 40 फीसदी कमीशन खा रही दिल्ली सरकार'; AAP का एक और बड़ा आरोप
सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कक्षा 8 की NCERT किताब ‘मल्हार’ के टेंडर में 80 GSM पेपर की शर्त थी, लेकिन छपवाई गई किताबों में घटिया क्वालिटी का कागज और बेहद छोटा प्रिंट दिया गया।
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगा दिया है। पार्टी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मुफ्त में मिलने वाली किताबों पर भ्रष्टाचार का दावा किया है और सरकार पर कमीशन खाने का आरोप लगाया है। पार्टी के दिल्ली ईकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है सरकारी स्कूलों में सेशन शुरू होने के बाद भी बच्चों को किताबें नहीं दी गई। जो किताब दी गई, वह एनसीईआरटी की किताब मल्हार है जो किसी भी दुकान पर 65 रुपए में उपलब्ध है। सरकार ने इस किताब को टेंडर देकर छपवाया।
सौरभ भारद्वाज का दावा है कि बाजार में बेहतर पेपर क्वालिटी और बड़े प्रिंट साइज वाली किताब 65 रुपए में मिल रही है, जिसमें दुकानदार से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक का कमीशन शामिल है। वहीं, सरकारी स्कूलों के बच्चों को घटिया क्वालिटी की किताबें देकर शिक्षा मंत्री आशीष सूद और बीजेपी सरकार 40 फीसदी कमीशन खा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कक्षा 8 की NCERT किताब ‘मल्हार’ के टेंडर में 80 GSM पेपर की शर्त थी, लेकिन छपवाई गई किताबों में घटिया क्वालिटी का कागज और बेहद छोटा प्रिंट दिया गया।
यमुना की सफाई में भी भ्रष्टाचार का आरोप
इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने यमुना की सफाई के मामले में भी दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। आप ने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने छठ पूजा से पहले यमुना नदी से झाग हटाने का काम टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही एक निजी कंपनी को सौंप दिया है। अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली सरकार ने त्योहार से पहले यमुना को स्नान के लिए सही बनाने के उद्देश्य से कालिंदी कुंज बैराज पर नदी से झाग हटाने का काम शुरू कर दिया है।
आप की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, यह कालिंदी कुंज में यमुना से झाग हटाने के लिए जारी टेंडर है। इस टेंडर के लिए बोली अभी शुरू नहीं की गई है। इसके बावजूद दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने ठेकेदार तय कर लिया है, जो टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही तंबू और उपकरणों के साथ मौके पर मौजूद है।
उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी ने पहले लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था और अब दिल्ली जल बोर्ड में ऐसा हुआ है। दोनों विभाग प्रवेश वर्मा के अधीन हैं।
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अदिति शर्मा
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