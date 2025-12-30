Hindustan Hindi News
कभी 500-1000 लोगों को सड़क पर नहीं उतार पाई AAP, सोशल मीडिया पर फैलाए कई झूठ: BJP सरकार

कभी 500-1000 लोगों को सड़क पर नहीं उतार पाई AAP, सोशल मीडिया पर फैलाए कई झूठ: BJP सरकार

संक्षेप:

दिल्ली की भाजपा सरकार ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने रविवार को सोशल मीडिया पर कई झूठ फैलाए और दिल्ली के सामाजिक व प्रशासनिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।

Dec 30, 2025 12:18 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी (आप) के सोशल मीडिया के जरिए लगाए गए आरोपों पर दिल्ली की भाजपा सरकार ने मंगलवार को चुप्पी तोड़ी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आप राजनीतिक रूप से पूरी तरह हताश हो चुकी है और दिल्ली के सामाजिक व प्रशासनिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सीधे नाम न लेते हुए अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। आरोप लगाया कि तथाकथित स्वघोषित बेरोजगार नेता और आप के तथाकथित राष्ट्रीय नेता कल पूरे दिन सोशल मीडिया पर झूठ फैलाते रहे।

प्रेस वार्ता में शिक्षा मंत्री ने कहा कि रविवार को सोशल मीडिया पर एक संगठित अभियान चलाया गया, जिसमें यह दावा किया गया कि दिल्ली के शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती के काम में लगाया गया है। उन्होंने इसे पूरी तरह झूठ करार देते हुए AAP को खुली चुनौती दी कि अगर ऐसा कोई आदेश या सर्कुलर मौजूद है तो उसे सार्वजनिक किया जाए, अन्यथा दिल्ली की जनता से सार्वजनिक माफी मांगी जाए।

अराजकता पैदा करने की कोशिश

आशीष सूद ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने तहसीलदारों और सब-रजिस्ट्रारों के निलंबन को लेकर भी झूठ फैलाकर प्रशासनिक अराजकता पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने सवाल उठाया कि AAP को भ्रष्टाचारियों से इतना प्रेम क्यों है। मंत्री ने कहा कि AAP के शासनकाल में इन कार्यालयों में खुलेआम भ्रष्टाचार होता था और अब जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रही है, तो AAP उसके विरोध में खड़ी दिखाई दे रही है।

'सांता क्लॉस बनकर बच्चों पर कार्रवाई' का भी जिक्र

उन्होंने 25 दिसंबर के आसपास किए गए एक अन्य ट्वीट का भी जिक्र किया, जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली सरकार ने स्कूलों में सांता क्लॉस बनकर आने वाले बच्चों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि AAP के पास ऐसा कोई आदेश है तो वह उसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही।

फैक्ट्स जानबूझकर गलत बता रही AAP

डीएसएसबी से जुड़े मामलों पर भी भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए आशीष सूद ने कहा कि वर्ष 2022 में ही डीएसएसबी के माध्यम से लगभग 16 हजार उम्मीदवारों का चयन किया गया था, लेकिन AAP जानबूझकर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही है, जिससे उसकी प्रशासनिक अक्षमता और विफलता उजागर होती है।

आप का शिक्षा मॉडल जनता ने नकारा

शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता ने AAP के तथाकथित शिक्षा मॉडल, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को चुनाव में पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि फ्रॉड, फोर्जरी और झूठ पर आधारित राजनीति करने वाली AAP अपनी हार के दस महीने बाद भी उसे स्वीकार नहीं कर पा रही है और पूरी तरह राजनीतिक जमीन खो चुकी है। आशीष सूद ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी न तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई ठोस काम कर पाई और न ही प्रशासनिक स्तर पर दिल्ली का विकास कर सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि AAP ने केवल आरोप-प्रत्यारोप, झूठ और शोर की राजनीति की है।

जनहित कार्य हमारी प्राथमिका

प्रेस वार्ता में शिक्षा मंत्री ने दोहराया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दे रही है और इसी वजह से आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पर झूठ और अफवाह फैलाकर सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है।

