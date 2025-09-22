कृष्ण जाखड़ नई दिल्ली तो छोटे लाल अग्रवाल संभालेंगे चांदनी चौक, AAP के जिला अध्यक्षों की घोषणा

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सभी जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिस्ट जारी करते हुए नए जिला अध्यक्षों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि जिन पूर्व जिला अध्यक्षों को लिस्ट में जगह नहीं मिली है, उन्हें संगठन में नई जिम्मेदारी दी जाएगी।

पार्टी ने पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत नजफगढ़ जिले का अध्यक्ष रमेश मटियाला को बनाया गया है, वहीं तिलक नगर की जिम्मेदारी साहिल गंगवाल को सौंपी गई है। उत्तर-पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के रोहिणी जिले की जिम्मेदारी सुरेंद्र लकड़ा को दी गई है। बादली जिले की कमान राज शोकिन के हाथों में सौंपी गई है।

आप ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के पटपड़गंज जिले की कमान सुरेंद्र जगलान को जबकि शहादरा जिले की कमान मनोज त्यागी को सौंपी है। इसी तरह, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत नई दिल्ली जिले का अध्यक्ष कृष्ण जाखर को बनाया गया है। अमित दूबे को करोलबाग का जिला अध्यक्ष बनाया गया है।