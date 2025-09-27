aam adami party demand to release sonam wangchuk says modi govt crushed democracy किसी भी हद तक जा रही मोदी सरकार, सोनम वांगचुक के मामले में AAP की क्या अपील, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsaam adami party demand to release sonam wangchuk says modi govt crushed democracy

किसी भी हद तक जा रही मोदी सरकार, सोनम वांगचुक के मामले में AAP की क्या अपील

आम आदमी पार्टी ने सोनम वांगचुक गिरफ्तारी को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। आप नेता ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। आप नेता ने सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा करने और उन पर लगा एनएसए हटाने की मांग की है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 03:14 PM
share Share
Follow Us on
किसी भी हद तक जा रही मोदी सरकार, सोनम वांगचुक के मामले में AAP की क्या अपील

आम आदमी पार्टी ने सोनम वांगचुक गिरफ्तारी को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। आप नेता ने कहा कि केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। आप नेता ने सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा करने और उन पर लगा एनएसए हटाने की मांग की है।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने शनिवार को कहा कि पिछले दो-तीन दिनों में पूरे देश के अंदर हुए घटनाक्रम बहुत डरावने हैं। ये घटनाएं हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने वाले हैं। यह घटना मोदी सरकार के तानाशाही चरित्र को दिखाता है। कई वर्षों से लद्दाख को केंद्र शासित राज्य से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व जाने-माने पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक कर रहे थे।

आप नेता ने कहा सोनम वांगचुक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 8 से अधिक यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी है। खुद मोदी सरकार ने उनको कई सारे अवार्ड देकर सम्मानित किया है। इनके बावजूद वांगचुक के ऊपर एनएसए लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक देशद्रोही हैं और भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से पूरे देश के अंदर देखा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति भाजपा या मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे किसी एक्ट में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। इसके जरिए भाजपा दिखाना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति मोदी सरकार की आलोचना नहीं कर सकता है और ना मोदी सरकार के खिलाफ बोल सकता है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। लद्दाख के लोग मोदी सरकार से अपना वादा पूरा करने की ही मांग कर रहे हैं।

पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी भारत से प्यार करने वाले, भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों से प्यार करने वाले हर भारतीय को सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का विरोध करने की अपील करती है। मोदी सरकार की यह कार्रवाई भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ है। मोदी सरकार की इस करतूत को देखकर आज हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. अंबेडकर, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल शर्मिंदा होंगे।

उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। आम आदमी पार्टी सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा करने और उन पर लगा एनएसए हटाने की मांग करती है। सरकार लद्दाख के लोगों की मांगों को सुने और उसे पूरा करे।