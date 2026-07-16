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MCD चुनाव में हार के बाद AAP ने 3 महिला पार्षदों को किया सस्पेंड, वजह का जिक्र नहीं

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली नगर निगम की वार्ड समितियों के लिए बुधवार को हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने 12 में से 10 में अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की और निगम की स्थायी समिति की छह सीट में से पांच सीट हासिल कीं थीं। 

MCD चुनाव में हार के बाद AAP ने 3 महिला पार्षदों को किया सस्पेंड, वजह का जिक्र नहीं

दिल्ली में एक दिन पहले हुए MCD की जोनल कमेटी चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को अपने तीन पार्षदों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। इस बारे में पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि निम्नलिखित MCD पार्षदों को आम आदमी पार्टी से निलंबित किया जाता है।

इस दौरान उन्होंने श्रीमती निर्मला देवी (शर्मा), श्रीमती कृष्णा राघव और श्रीमती सुल्ताना आबाद को पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया। हालांकि अपने इस आदेश में सौरभ भारद्वाज ने पार्षदों को सस्पेंड करने की वजह का खुलासा नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी ने इन पार्षदों पर यह कार्रवाई MCD की जोनल कमिटी के कल हुए चुनावों में क्रॉस-वोटिंग के आरोप लगने के बाद की है।

आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद:

1. श्रीमती निर्मला देवी (शर्मा) (वार्ड नंबर 114 से पार्षद)

2. श्रीमती कृष्णा देवी राघव (वार्ड नंबर 116 से पार्षद)

3. श्रीमती सुल्ताना आबाद

MCD चुनाव में हार के बाद AAP ने 3 पार्षदों को किया सस्पेंड, वजह का जिक्र नहीं

नेता प्रतिपक्ष ने लगाया क्रॉस वोटिंग का आरोप

इस बारे में जानकारी देते हुए MCD के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने बताया कि, ‘वेस्ट जोन में चेयरमैन चुनाव और सिटी एसपी जोन में पार्टी के खिलाफ क्रॉस-वोटिंग करने वाले पार्षदों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी का स्पष्ट संदेश है जनादेश और पार्टी के साथ गद्दारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव कोई व्यक्ति नहीं, पूरी पार्टी लड़ती है। जो भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।’

भाजपा ने जीता 12 में से 10 वार्ड समिति पर चुनाव

इससे पहले बुधवार को MCD की 12 वार्ड समितियों के लिए हुए चुनाव में से 10 में भाजपा ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की और निगम की स्थायी समिति की छह सीट में से पांच सीट हासिल कीं। वहीं आम आदमी पार्टी ने शेष दो वार्ड समितियों के अध्यक्ष पद और स्थायी समिति की एक सीट पर जीत हासिल की।

इन नतीजों के साथ भाजपा ने 18 सदस्यीय स्थायी समिति में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। अब इस समिति में भाजपा के 12 और AAP के 6 सदस्य हैं। स्थायी समिति के अलावा 12 वार्ड समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव सिविक सेंटर स्थित एमसीडी मुख्यालय में हुए।

इस दौरान भाजपा ने नजफगढ़, शाहदरा दक्षिण, शाहदरा उत्तर, दक्षिण, केशवपुरम, नरेला, सिविल लाइंस, सिटी एसपी, मध्य और पश्चिमी जोन की वार्ड समितियों में अध्यक्ष पद जीते। जबकि, AAP ने रोहिणी और करोल बाग वार्ड समितियों में अध्यक्ष पद हासिल किया। नजफगढ़ में भाजपा के जयवीर सिंह राणा अध्यक्ष और सुषमा राठी उपाध्यक्ष चुनी गईं। स्थायी समिति के लिए शशि यादव को चुना गया। तीनों निर्विरोध निर्वाचित हुए।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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