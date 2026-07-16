MCD चुनाव में हार के बाद AAP ने 3 महिला पार्षदों को किया सस्पेंड, वजह का जिक्र नहीं
दिल्ली नगर निगम की वार्ड समितियों के लिए बुधवार को हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने 12 में से 10 में अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की और निगम की स्थायी समिति की छह सीट में से पांच सीट हासिल कीं थीं।
दिल्ली में एक दिन पहले हुए MCD की जोनल कमेटी चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को अपने तीन पार्षदों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। इस बारे में पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि निम्नलिखित MCD पार्षदों को आम आदमी पार्टी से निलंबित किया जाता है।
इस दौरान उन्होंने श्रीमती निर्मला देवी (शर्मा), श्रीमती कृष्णा राघव और श्रीमती सुल्ताना आबाद को पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया। हालांकि अपने इस आदेश में सौरभ भारद्वाज ने पार्षदों को सस्पेंड करने की वजह का खुलासा नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी ने इन पार्षदों पर यह कार्रवाई MCD की जोनल कमिटी के कल हुए चुनावों में क्रॉस-वोटिंग के आरोप लगने के बाद की है।
आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद:
1. श्रीमती निर्मला देवी (शर्मा) (वार्ड नंबर 114 से पार्षद)
2. श्रीमती कृष्णा देवी राघव (वार्ड नंबर 116 से पार्षद)
3. श्रीमती सुल्ताना आबाद
नेता प्रतिपक्ष ने लगाया क्रॉस वोटिंग का आरोप
इस बारे में जानकारी देते हुए MCD के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने बताया कि, ‘वेस्ट जोन में चेयरमैन चुनाव और सिटी एसपी जोन में पार्टी के खिलाफ क्रॉस-वोटिंग करने वाले पार्षदों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी का स्पष्ट संदेश है जनादेश और पार्टी के साथ गद्दारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव कोई व्यक्ति नहीं, पूरी पार्टी लड़ती है। जो भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।’
भाजपा ने जीता 12 में से 10 वार्ड समिति पर चुनाव
इससे पहले बुधवार को MCD की 12 वार्ड समितियों के लिए हुए चुनाव में से 10 में भाजपा ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की और निगम की स्थायी समिति की छह सीट में से पांच सीट हासिल कीं। वहीं आम आदमी पार्टी ने शेष दो वार्ड समितियों के अध्यक्ष पद और स्थायी समिति की एक सीट पर जीत हासिल की।
इन नतीजों के साथ भाजपा ने 18 सदस्यीय स्थायी समिति में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। अब इस समिति में भाजपा के 12 और AAP के 6 सदस्य हैं। स्थायी समिति के अलावा 12 वार्ड समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव सिविक सेंटर स्थित एमसीडी मुख्यालय में हुए।
इस दौरान भाजपा ने नजफगढ़, शाहदरा दक्षिण, शाहदरा उत्तर, दक्षिण, केशवपुरम, नरेला, सिविल लाइंस, सिटी एसपी, मध्य और पश्चिमी जोन की वार्ड समितियों में अध्यक्ष पद जीते। जबकि, AAP ने रोहिणी और करोल बाग वार्ड समितियों में अध्यक्ष पद हासिल किया। नजफगढ़ में भाजपा के जयवीर सिंह राणा अध्यक्ष और सुषमा राठी उपाध्यक्ष चुनी गईं। स्थायी समिति के लिए शशि यादव को चुना गया। तीनों निर्विरोध निर्वाचित हुए।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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