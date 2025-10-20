केजरीवाल,संजय सिंह, आतिशी; बिहार चुनाव के लिए AAP के स्टार प्रचारकों की लिस्ट देखिए

संक्षेप: AAP Star Campaigners: आम आदमी पार्टी मे अब तक 4 बार में कुल 99 उम्मीदवारों कि लिस्ट जारी कर चुकी है। पार्टी ने पहली लिस्ट में 11,दूसरी में 48, तीसरी में 28 और चौथी में 12 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी।

Mon, 20 Oct 2025 11:15 AM

बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी भी जोर अजमाइश कर रही है। महागठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी आप ने आज अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इनमें अरविंद केजरीवाल,आतिशी,संजय सिंह और सीएम भगवंत मान जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने अब तक 99 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है।

स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कौन-कौन? आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की बात करें तो इनमें शामिल हैं- पार्टी के संयोजक (Convenor) अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री (CM) भगवंत मान,पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया,सांसद संजय सिंह,संदीप पाठक, सत्येन्द्र जैन, पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी,आप दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज,आप पंजाब के अध्यक्ष और मंत्री अमन अरोड़ा, दिल्ली के पूर्व मंत्री गोपाल राय, इमरान हुसैन।

आप की क्या तैयारी? आम आदमी पार्टी मे अब तक 4 बार में कुल 99 उम्मीदवारों कि लिस्ट जारी कर चुकी है। पार्टी ने पहली लिस्ट में 11,दूसरी में 48, तीसरी में 28 और चौथी में 12 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। चौथी और ताजा उम्मीदवारों की लिस्ट में इन नामों की जगह दी गई है।

➤मधुबन से: कुमार कुनाल

➤सीतामढ़ी से: रानी देवी

➤खजौली से: आशा सिंह

➤फुलपरास से: गोरीशंकर

➤सूपौल से: बृज भूषण (नवीन)

➤अमौर से: मोहम्मद मुंताजिर आलम

➤पिरपैंती से: प्रीतम कुमार

➤कुटुम्बा से: शरावन घुइया

➤गुरुआ से: सचितानंद श्याम

➤गया टाउन से: अनिल कुमार

➤सिकंदरा से: राहुल राणा