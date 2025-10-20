Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsaam aadmi party star campaigners for bihar elections Arvind Kejriwal Sanjay singh atishi Bhagwant mann
केजरीवाल,संजय सिंह, आतिशी; बिहार चुनाव के लिए AAP के स्टार प्रचारकों की लिस्ट देखिए

केजरीवाल,संजय सिंह, आतिशी; बिहार चुनाव के लिए AAP के स्टार प्रचारकों की लिस्ट देखिए

संक्षेप: AAP Star Campaigners: आम आदमी पार्टी मे अब तक 4 बार में कुल 99 उम्मीदवारों कि लिस्ट जारी कर चुकी है। पार्टी ने पहली लिस्ट में 11,दूसरी में 48, तीसरी में 28 और चौथी में 12 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी।

Mon, 20 Oct 2025 11:15 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी भी जोर अजमाइश कर रही है। महागठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी आप ने आज अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इनमें अरविंद केजरीवाल,आतिशी,संजय सिंह और सीएम भगवंत मान जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने अब तक 99 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है।

स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कौन-कौन?

आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की बात करें तो इनमें शामिल हैं- पार्टी के संयोजक (Convenor) अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री (CM) भगवंत मान,पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया,सांसद संजय सिंह,संदीप पाठक, सत्येन्द्र जैन, पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी,आप दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज,आप पंजाब के अध्यक्ष और मंत्री अमन अरोड़ा, दिल्ली के पूर्व मंत्री गोपाल राय, इमरान हुसैन।

आप की क्या तैयारी?

आम आदमी पार्टी मे अब तक 4 बार में कुल 99 उम्मीदवारों कि लिस्ट जारी कर चुकी है। पार्टी ने पहली लिस्ट में 11,दूसरी में 48, तीसरी में 28 और चौथी में 12 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। चौथी और ताजा उम्मीदवारों की लिस्ट में इन नामों की जगह दी गई है।

➤मधुबन से: कुमार कुनाल

➤सीतामढ़ी से: रानी देवी

➤खजौली से: आशा सिंह

➤फुलपरास से: गोरीशंकर

➤सूपौल से: बृज भूषण (नवीन)

➤अमौर से: मोहम्मद मुंताजिर आलम

➤पिरपैंती से: प्रीतम कुमार

➤कुटुम्बा से: शरावन घुइया

➤गुरुआ से: सचितानंद श्याम

➤गया टाउन से: अनिल कुमार

➤सिकंदरा से: राहुल राणा

➤जमुई से: रमाशिष यादव

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Bihar Elections Aam Aadmi Party Arvind Kejriwal
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।