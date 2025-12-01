इसका असली मकसद यह था कि बिहार में...; SIR पर AAP लाई एकदम नई दलील
आम आदमी पार्टी ने एसआईआर पर एकदम नई दलील पेश करते हुए कहा है इसका एक मकसद दिल्ली-हरियाणा में रह रहे ऐसे वोटर्स की तलाश करना था जिन्हें बिहार भेजकर वोट डलवाया जा सके। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा।
बिहार के बाद देश के 16 राज्यों में चुनाव आयोग की ओर से किए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर मचे घमासान के बीच आम आदमी पार्टी (आप) ने नया आरोप लगाया है। दिल्ली की विपक्षी पार्टी ने एसआईआर पर एकदम नई दलील पेश करते हुए कहा है इसका एक मकसद दिल्ली-हरियाणा में रह रहे ऐसे वोटर्स की तलाश करना था जिन्हें बिहार भेजकर वोट डलवाया जा सके। आप का आरोप है कि भाजपा ने मुफ्त टिकट देकर ऐसे लोगों को बिहार भेजा और अपने पक्ष में मतदान कराया, जिसकी वजह से एनडीए 200 से अधिक सीटें जीतने में कामयाब रही।
पूर्व मंत्री और दिल्ली में आप के प्रदेश प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने एसआईआर के नाम पर फ्रॉड का आरोप लगाया और चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा को जितवाने के लिए यह सब किया जा रहा है। भारद्वाज ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, 'एसआईआर के नाम पर पूरे देश में धांधली चल रही है। जिस तरीके से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए खुल के वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन कर रहा है।'
आप नेता ने कहा कि हरियाणा और दिल्ली आदि से वोटर्स को बिहार ले जाकर उनसे वोट कराया गया। उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर कहा गया कि एक-एक वोटर के घर जाकर वेरिफाई किया जा रहा है। आपका वोट या तो बिहार में हो सकता है या कहीं और। इसके बावजूद हरियाणा के अलग-अलग जिलों से ट्रेनें रवाना की गईं। हरियाणा में रहने वाले वो लोग जो बिहार के हैं, बिहार जाकर वोट डालेंगे। बकायदा उनके लिए मुफ्त टिकट कराई गई, बकायदा पैसे दिए गए। उन्होंने भाजपा को जाकर वोट डाला। यही दिल्ली में हुआ। यह सब ऑन रिकॉर्ड है।
भारद्वाज ने कहा कि बिहार के बाहर रह रहे वोटर्स का पता लगाने के लिए एसआईआर की गई। उन्होंने कहा, 'जब एसआईआर हो गई तो कैसे संभव है कि उन लोगों का वोट बिहार में भी है, हरियाणा में रह रहे हैं और वहां भी वोट है। इसका मतलब यह पूरी एक्सरसाइज यह पता लगान के लिए की गई कि बिहार में कौन कौन लोग ऐसे है जिनका वोट तो बिहार में है, लेकिन वह हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में कहां रह रहे हैं उनका क्या पता है ताकि उन तक कैसे भाजपा पहुंचे और उनको फ्री टिकट देकर बिहार लाया जाए और लाखों की संख्या में वोट कराया जाए।'