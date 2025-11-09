दिल्ली MCD उपचुनाव के लिए AAP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, किसे कहां से उतारा

संक्षेप: दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। ये उपचुनाव 30 नवंबर 2025 को होंगे। इन सीटों के लिए वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।

दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। ये उपचुनाव 30 नवंबर 2025 को होंगे। इन सीटों के लिए वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। पार्टी की तरफ से जारी की गई लिस्ट के मुताबिक दक्षिण पुरी से राम स्वरूप कनौजिया को मैदान में उतारा गया है। वहीं संगम विहार ए से श्री अनुज शर्मा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा ग्रेटर कैलाश से ईशना गुप्ता, विनोद नगर से गीता रावत को उतारा गया है।

शालीमार बाग बी से बबिता अहलावत, अशोक विहार से सीमा विकास गोयल, चांदनी चौक से हर्ष शर्मा, द्वारका से राजबाला सहरावत, मुंडका से अनिल लाकड़ा और नारायणा से राजन अरोरा को मौका दिया गया है। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 10 नवंबर है और मतदान 30 नवंबर को होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा, आप और कांग्रेस के लिए यह पहली चुनावी परीक्षा है। इससे पहले 12 वार्ड में से नौ पर भाजपा का कब्जा था और शेष तीन में आप के पार्षद काबिज थे।

रेखा गुप्ता, शालीमार बाग-बी वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थीं और इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव जीतने और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस पद को छोड़ दिया था। द्वारका-बी वार्ड, भाजपा की कमलजीत सहरावत के पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। इस साल फरवरी में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा और आम आदमी पार्टी (आप) के मौजूदा पार्षदों के विधायक बनने के बाद बाकी अन्य सीट खाली हुई थीं। अब इन सभी सीटों पर उपचुनाव होने हैं।