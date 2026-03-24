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एक लाख करोड़ रुपए की लूट; दिल्ली बजट पर AAP का बड़ा आरोप

Mar 24, 2026 05:52 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दूसरी बार दिल्ली का बजट पेश किया। इस दौरान 1,03700 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस बजट को लेकर सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है और इसे फर्जी बजट करार दिया है।

एक लाख करोड़ रुपए की लूट; दिल्ली बजट पर AAP का बड़ा आरोप

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दूसरी बार दिल्ली का बजट पेश किया। इस दौरान 1,03700 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस बजट को लेकर सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है और इसे फर्जी बजट करार दिया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुखिया सौरभ भारद्वाज ने कहा, एक लाख करोड़ का बजट कैसे खर्च हुआ, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। विधानसभा के अंदर प्रश्वन लगाए गए तो गोलमोल जवाब दिए गए। अरविंद केजरीवाल 75 हजार करोड़ का बजट पेश करते थे और मोहल्ला क्लिनिक बन गए। मुफ्ट बिजली पानी दिया जा रहा था। स्कूल अस्पताल खोले जा रहे थे। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजा जा रहा था।

उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। हजारों पेंशनें रोक दीं। 8 लाख राशन कार्ड बंद कर दिए। बस मार्शलों को रोक दिया। डीटीसी बसों से कंडक्टरों को निकाल दिया. इतना बोझ कम हो गया तो एक लाख करोड़ रुपए गए कहां। जो अस्पताल पूरी करने की बात कही गई थी वह नहीं किए, डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती भी नहीं की। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार की फायर ब्रिगेट के पास एक 30 फुट की एल्युमिनियम की सीढ़ी नहीं है।

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'एक साल में बढ़ा 40 लाख का मार्जिन'

उन्होंने आगे कहा, दिल्ली में पहले केजरीवाल के समय में अगर एक करोड़ का एस्टिमेट बनता था तो उसका टेंडर किया जाता था और वो 55 लाख का होता था। आज बीजेपी की सरकार में एक करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है और 95 लाख में वो काम किया जाता है। 40-40 लाख रुपए का मार्जिन एक साल में बढ़ गया। इसी तरह एक लाख करोड़ की लूट दिल्ली में चल रही है और ये पैसा अफसरों से लेकर नेताओं तक में बंट रहा है।

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वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने कहा, रेखा गुप्ता सरकार ने हवा हवाई बजट पेश करके फर्जीवाड़ा कर दिया है। सरकार केवल कागजों में आंकड़ें लिख देती है लेकिन जमीन पर कोई काम ही नहीं किया जाता है। पिछला बजट सरकार ने केवल नाम बदलने और फर्जीवाड़ा करने में खर्च किया है। सरकार को मालूम है कि उनके खोखले और फर्जी बजट की पोल AAP के विधायक खोल देंगे, इसलिए हमें सदन में नहीं आने दिया जा रहा है।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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