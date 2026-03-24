एक लाख करोड़ रुपए की लूट; दिल्ली बजट पर AAP का बड़ा आरोप
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दूसरी बार दिल्ली का बजट पेश किया। इस दौरान 1,03700 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस बजट को लेकर सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है और इसे फर्जी बजट करार दिया है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दूसरी बार दिल्ली का बजट पेश किया। इस दौरान 1,03700 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस बजट को लेकर सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है और इसे फर्जी बजट करार दिया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुखिया सौरभ भारद्वाज ने कहा, एक लाख करोड़ का बजट कैसे खर्च हुआ, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। विधानसभा के अंदर प्रश्वन लगाए गए तो गोलमोल जवाब दिए गए। अरविंद केजरीवाल 75 हजार करोड़ का बजट पेश करते थे और मोहल्ला क्लिनिक बन गए। मुफ्ट बिजली पानी दिया जा रहा था। स्कूल अस्पताल खोले जा रहे थे। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजा जा रहा था।
उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। हजारों पेंशनें रोक दीं। 8 लाख राशन कार्ड बंद कर दिए। बस मार्शलों को रोक दिया। डीटीसी बसों से कंडक्टरों को निकाल दिया. इतना बोझ कम हो गया तो एक लाख करोड़ रुपए गए कहां। जो अस्पताल पूरी करने की बात कही गई थी वह नहीं किए, डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती भी नहीं की। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार की फायर ब्रिगेट के पास एक 30 फुट की एल्युमिनियम की सीढ़ी नहीं है।
'एक साल में बढ़ा 40 लाख का मार्जिन'
उन्होंने आगे कहा, दिल्ली में पहले केजरीवाल के समय में अगर एक करोड़ का एस्टिमेट बनता था तो उसका टेंडर किया जाता था और वो 55 लाख का होता था। आज बीजेपी की सरकार में एक करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है और 95 लाख में वो काम किया जाता है। 40-40 लाख रुपए का मार्जिन एक साल में बढ़ गया। इसी तरह एक लाख करोड़ की लूट दिल्ली में चल रही है और ये पैसा अफसरों से लेकर नेताओं तक में बंट रहा है।
वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने कहा, रेखा गुप्ता सरकार ने हवा हवाई बजट पेश करके फर्जीवाड़ा कर दिया है। सरकार केवल कागजों में आंकड़ें लिख देती है लेकिन जमीन पर कोई काम ही नहीं किया जाता है। पिछला बजट सरकार ने केवल नाम बदलने और फर्जीवाड़ा करने में खर्च किया है। सरकार को मालूम है कि उनके खोखले और फर्जी बजट की पोल AAP के विधायक खोल देंगे, इसलिए हमें सदन में नहीं आने दिया जा रहा है।
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अदिति शर्मा
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