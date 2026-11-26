हमें राजनीति बदल नहीं पाई; AAP के 14 साल होने पर अरविंद केजरीवाल, कहा- पीछे नहीं हटेंगे
आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के 14 साल पूरे होने के मौके पर पार्टी की सफलाएं गिनाईं और साथ ही वे सवाल भी याद किए जो शुरुआत में उठाए जा रहे थे।
भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मी आम आदमी पार्टी (आप) 14 साल की हो गई है। गुरुवार को पार्टी अपना स्थापना दिवस बना रही है। 26 नवंबर 2012 को दिल्ली में बनाई गई पार्टी अब तक दो राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है और कई राज्यों की विधानसभाओं में इसका प्रतिनिधित्व है। पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर पार्टी की उपलब्धियों के साथ याद किया कि कैसे शुरुआत में इसको लेकर कई सवाल उठाए गए थे।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के गठन से अब तक इसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है। बहुत कम समय में एक लंबा सफ़र तय किया है हमने। जब पार्टी बनी थी तो हम पर बहुत से सवाल खड़े हुए थे.. क्या हम कुछ कर पाएंगे? ये पार्टी कितने दिन टिकेगी? भला इन लोगों को राजनीति की क्या समझ? लेकिन हम टिके भी रहे और पूरे देश का दिल भी जीता। हमने दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, जम्मू-कश्मीर से लेकर गोवा-गुजरात तक हमें भारत के लोगों का विश्वास और प्यार मिला।'
देश को नई राजनीति सिखाने और परंपरागत पार्टियों से अलग कामकाज का वादा करते हुए पार्टी बनाने वाले अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उन्हें राजनीति बदल नहीं पाई, बल्कि उन्होंने इसे बदल दिया। केजरीवाल ने कहा, 'हमने काम की राजनीति की, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात की। हमें राजनीति बदल नहीं पाई, बल्कि हमने राजनीति को बदल दिया।' हालांकि, अरविंद केजरीवाल के आलोचक उन पर शुरुआत में किए गए कई वादों पर मुकर जाने का आरोप भी लगाते हैं। आप प्रमुख ने भविष्य में और भी बहुत कुछ करने की बात कही और कहा कि वह पीछे नहीं हटेंगे। केजरीवाल ने कहा, 'अभी बहुत कुछ करना है। देश के लिए बहुत काम करना है। हम न डरेंगे न पीछे हटेंगे। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और हमारे समर्थकों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।'
आप के नाम कई सफलताएं, पर अब झटके भी कम नहीं
'आप' ने 14 सालों के अपने छोटे से इतिहास में सफलताओं के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पार्टी ने दिल्ली में लगातार दो बार सरकार बनाई और उस कांग्रेस को शून्य पर समेट दिया जिसकी कभी यहां तूती बोलती थी। वहीं, भाजपा के विजय रथ को भी 2025 तक दिल्ली में रोके रखा। पार्टी भाजपा और कांग्रेस के अलावा एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसकी एक से अधिक राज्यों में सरकार थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में पार्टी को कई बड़े झटके भी लगे हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन समेत कई नेताओं को शराब घोटाले और भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जाना पड़ा। इसके अलावा समय-समय पर पार्टी के बड़े चेहरे इसका साथ छोड़ते गए। संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे राघव चड्ढा ने हाल ही में पार्टी को सबसे बड़ा झटका दिया जब इसके सात राज्यसभा सांसद एक साथ छोड़कर भाजपा में चले गए।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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