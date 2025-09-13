aam aadmi party dissolves delhi women wing amidst organisational restructuring ‘आप’ ने दिल्ली की महिला विंग को किया भंग, सारिका चौधरी होंगी कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष, Ncr Hindi News - Hindustan
‘आप’ ने दिल्ली की महिला विंग को किया भंग, सारिका चौधरी होंगी कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष

आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली इकाई ने संगठनात्मक बदलाव के चलते शुक्रवार को अपनी महिला विंग को तत्काल प्रभाव से भंग करने की घोषणा की। ‘आप’ ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया कि जल्द ही एक नई महिला विंग शुरू की जाएगी।

Praveen Sharma नई दिल्ली, पीटीआईSat, 13 Sep 2025 03:18 PM
आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली इकाई ने संगठनात्मक बदलाव के चलते शुक्रवार को अपनी महिला विंग को तत्काल प्रभाव से भंग करने की घोषणा की। ‘आप’ ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया कि जल्द ही एक नई महिला विंग शुरू की जाएगी और तब तक दरियागंज के वार्ड 142 से निगम पार्षद सारिका चौधरी दिल्ली में 'आप' की महिला विंग की कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष रहेंगी। सारिका चौधरी इससे पहले महिला विंग की हेड थीं।

इस साल की शुरुआत में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपनी सत्ता खोने के बाद ‘आप’ ने एक बड़े संगठनात्मक पुनर्गठन की शुरुआत करते हुए गोपाल राय की जगह पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज को अपनी दिल्ली प्रदेश का नया अध्यक्ष नियुक्त किया था।

फरवरी में हुए विधानसभा चुनावों के बाद पार्टी ने राजधानी दिल्ली में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए अपने अग्रिम संगठनों के पुनर्गठन की भी घोषणा की थी।

गौरतलब है कि भाजपा ने दिल्ली में इस बार 27 साल का सियासी सूखा खत्म करते हुए 70 में 48 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई है। वहीं, आम आदमी पार्टी महज 22 सीटोंं पर सिमटकर सत्ता से बाहर हो गई। इस बार 'आप' के मुखिया अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया, मंत्री सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन समेत सभी को करारी हार का सामना करना पड़ा। हालाकिं, अपनी सीट बचा पाने वालों में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रहीं आतिशी ही एकमात्र बड़ा चेहरा थीं। आम आदमी पार्टी ने 2015 में 67 और 2020 में 62 विधानसभा सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसकी सीटें घटकर महज 22 रह गईं।