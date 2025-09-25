aam aadmi party chief arvind kejriwal on laddakh violence लद्दाख की लड़ाई पूरे देश की बन सकती है, अब चुप नहीं बैठा जा सकता: अरविंद केजरीवाल, Ncr Hindi News - Hindustan
लद्दाख की लड़ाई पूरे देश की बन सकती है, अब चुप नहीं बैठा जा सकता: अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज लद्दाख की लड़ाई, कल पूरे देश की बन सकती है। उन्होंने कहा कि जब सरकार लोकतंत्र की आवाज दबाती है तो जनता का कर्तव्य है कि वह और आवाज बुलंद करे।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 02:08 PM
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज लद्दाख की लड़ाई, कल पूरे देश की बन सकती है। उन्होंने कहा कि जब सरकार लोकतंत्र की आवाज दबाती है तो जनता का कर्तव्य है कि वह और आवाज बुलंद करे। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब एक दिन पहले ही लद्दाख में हिंसा भड़क उठी और इसमें चार लोगों की जान चली गई।

अरविंद केजरीवाल ने लद्दाख के लोगों का साथ देने की अपील करते हुए एक्स पर लिखा, ‘आज लद्दाख में जो हो रहा है, वो बेहद चिंताजनक है। हर सच्चे देशभक्त को लद्दाख के लोगों का साथ देना चाहिए। हमने अंग्रेजों से इसलिए आजादी थोड़ी ली थी कि जनता अंग्रेजों की बजाय बीजेपी की गुलाम बन जाए? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र के लिए अपना बलिदान दिया था ताकि हर भारतीय को अपनी खुद की सरकार चुनने का अधिकार मिले।’

अरविंद केजरीवाल का ट्वीट

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता के नशे में चूर होकर एक के बाद एक राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रही है, संविधान द्वारा दिए गए अधिकार छीन रही है। उन्होंने लिखा, ‘लदाख के लोग क्या मांग रहे हैं? वो सिर्फ अपनी वोट का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन भाजपा उनकी आवाज दबा रही है। बार बार वादा कर के भी उन्हें वोट का अधिकार नहीं दे रही।’

आप के मुखिया ने कहा कि अब चुप नहीं बैठा जा सकता है और यह लड़ाई पूरे देश की बन सकती है। उन्होंने लिखा, ‘लोकतंत्र जनता की आवाज है.. और जब सरकार वही आवाज दबाने लगे तो जनता का ये कर्तव्य है कि वह और बुलंद आवाज में बोले। देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस तानाशाही के खिलाफ अब चुप नहीं बैठा जा सकता। आज लदाख की लड़ाई, कल पूरे देश की लड़ाई बन सकती है।’

लद्दाख में क्या हुआ है?

लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर लद्दाख में आंदोलन चल रहा है, जो बुधवार को हिंसक हो गया। ‘लेह एपेक्स बॉडी’ (एलएबी) के नेतृत्व वाला आंदोलन तब हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय और कई वाहनों में आग लगा दी और सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। लद्दाख की राजधानी में पूर्ण बंद के बीच आग की लपटें और काला धुआं देखा जा सकता था। अधिकारियों ने बताया कि लेह में हिंसक झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रशासन ने लद्दाख के लेह जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। निषेधाज्ञा के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।