लद्दाख की लड़ाई पूरे देश की बन सकती है, अब चुप नहीं बैठा जा सकता: अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज लद्दाख की लड़ाई, कल पूरे देश की बन सकती है। उन्होंने कहा कि जब सरकार लोकतंत्र की आवाज दबाती है तो जनता का कर्तव्य है कि वह और आवाज बुलंद करे। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब एक दिन पहले ही लद्दाख में हिंसा भड़क उठी और इसमें चार लोगों की जान चली गई।

अरविंद केजरीवाल ने लद्दाख के लोगों का साथ देने की अपील करते हुए एक्स पर लिखा, ‘आज लद्दाख में जो हो रहा है, वो बेहद चिंताजनक है। हर सच्चे देशभक्त को लद्दाख के लोगों का साथ देना चाहिए। हमने अंग्रेजों से इसलिए आजादी थोड़ी ली थी कि जनता अंग्रेजों की बजाय बीजेपी की गुलाम बन जाए? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र के लिए अपना बलिदान दिया था ताकि हर भारतीय को अपनी खुद की सरकार चुनने का अधिकार मिले।’

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता के नशे में चूर होकर एक के बाद एक राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रही है, संविधान द्वारा दिए गए अधिकार छीन रही है। उन्होंने लिखा, ‘लदाख के लोग क्या मांग रहे हैं? वो सिर्फ अपनी वोट का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन भाजपा उनकी आवाज दबा रही है। बार बार वादा कर के भी उन्हें वोट का अधिकार नहीं दे रही।’

आप के मुखिया ने कहा कि अब चुप नहीं बैठा जा सकता है और यह लड़ाई पूरे देश की बन सकती है। उन्होंने लिखा, ‘लोकतंत्र जनता की आवाज है.. और जब सरकार वही आवाज दबाने लगे तो जनता का ये कर्तव्य है कि वह और बुलंद आवाज में बोले। देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस तानाशाही के खिलाफ अब चुप नहीं बैठा जा सकता। आज लदाख की लड़ाई, कल पूरे देश की लड़ाई बन सकती है।’