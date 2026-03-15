असम चुनाव 2026: AAP ने फूंका चुनावी बिगुल, 14 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी; देखें पूरी लिस्ट

Mar 15, 2026 12:38 pm IST

आम आदमी पार्टी (AAP) ने असम राज्य में 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए आज अपने 14 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 126 विधानसभा सीटों वाली असम विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 20 मई 2026 तक है।

असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक बिसात अब बिछनी शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए आज अपने 14 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। चुनाव आयोग भी आज शाम असम और पश्चिम बंगास समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। बता दें कि, 126 विधानसभा सीटों वाली असम विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 20 मई 2026 तक है। इससे पहले वहां नई विधानसभा का गठन किया जाना है।

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दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी ने पूर्वोत्तर के इस राज्य में अपनी ताकत झोंकने का फैसला किया है। असम राज्य प्रभारी राजेश शर्मा के हस्ताक्षर के साथ पार्टी द्वारा आधिकारिक तौर पर आज जारी की गई इस पहली लिस्ट में 'आप' ने 14 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया है।

सेंट्रल गुवाहाटी से अनुरूपा डेकाराजा को मिला टिकट 'आप' ने अपनी इस पहली लिस्ट में असम की विभिन्न महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों को कवर किया है। पार्टी ने सेंट्रल गुवाहाटी जैसी शहरी सीट से लेकर सिबसागर, नादुआर और टीटाबार जैसी ग्रामीण और अर्ध-शहरी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। सेंट्रल गुवाहाटी से अनुरूपा डेकाराजा को टिकट दिया गया है, जो एक महत्वपूर्ण मुकाबला माना जा रहा है।

देखें 14 उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट आम आदमी पार्टी द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, इन क्षेत्रों से ये उम्मीदवार मैदान में होंगे:

1. नओबोइचा (75): अच्युत दास

2. डेरगांव (104): पुलिन गोगोई

3. गोहपुर (72): जरबोम कुतुम

4. सेंट्रल गुवाहाटी (36): अनुरूपा डेकाराजा

5. खुमटाई (106): आशीष हजारिका

6. सिबसागर (96): तपन गोगोई

7. रोनगांदी (74): टिकेंद्र थापा

8. चेंगा (23): जाहिदु इस्लाम खान

9. नादुआर (69): रंजीत बोड़ो

10. टीटाबार (102): पल्लव सैकिया

11. ईस्ट गोलपाड़ा (14): जिन्ना अमीर हुसैन

12. राहा (61): बरुण विकास दास

13. बोकाजन (108): रेणुका तिमुंगपी

14. बिस्वनाथ (70): अनंत गोगोई

क्या है 'आप' की रणनीति? ऐसा माना जा रहा है कि इतनी जल्दी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करके 'आप' ने असम में सत्तारूढ़ भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के संकेत दे दिए हैं। 'आप' असम में भी दिल्ली और पंजाब मॉडल (शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली) के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है।