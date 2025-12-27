दिल्ली में फिर कोहरा बरपाएगा कहर, येलो अलर्ट; चार दिन बादलों की आंखमिचौली

संक्षेप: दिल्ली और एनसीआर में मौसम विभाग ने घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में बादलों की आवाजाही और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव दिखेगा। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में एकबार फिर कोहरा कहर बरपाएगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में इस हफ्ते 4 दिन बादलों की आंखमिचौली देखने को मिलेगी। इससे भी मौसम में उतार चढ़ाव देखा जाएगा। इस हफ्ते एक पश्चिमी विक्षोभ भी पहाड़ों पर देखने को मिलेगा।

मौसम विभाग ने शनिवार रात को दिल्ली में हल्की धुंध रहने की संभावना जताई है। इसके बाद कल से मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह को मध्यम से घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में मौसम कमोबेश ऐसा ही रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने 28 और 29 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने 29 और 30 दिसंबर को दिल्ली में सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने का अनुमान जताया है। 29 दिसंबर को दिल्ली में आंशिक रूप से हल्के बादल भी नजर आ सकते हैं।

मौसम विभाग ने 29 और 30 दिसंबर को दिल्ली में हवा की स्पीड 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान जताया है। इससे पलूशन में कमी देखी जा सकती है। इसके बाद 31 दिसंबर, पहली और दो जनवरी को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में आंशिक रूप से बादल नजर आने और सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने का अनुमान जताया है।