दिल्ली में 'मार्च' से ही 'मई' वाली गर्मी: 36°C तक पहुंचा पारा, जानें किस दिन होगी बारिश

राजधानी दिल्ली में काफी दिन से असामान्य गर्मी का दौर जारी है और तापमान लगातार 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। इसके साथ ही रविवार को कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना है।

मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार 14 से 16 मार्च के बीच पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली-एनसीआर में आंशिक बादल, हल्की बारिश हो सकती है। इसके चलते तापमान में थोड़ी गिरावट आने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

दो दिन रहेगी हल्की गर्मी मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल अगले दो दिनों तक हल्की गर्मी बनी रह सकती है, लेकिन 15 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर मौसम का मिजाज बदल सकता है। इस बीच 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान दर्ज किया जा सकता है।

कल कहां कितना रहा तापमान मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुवार को सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 3.1 डिग्री अधिक है। वहीं, अगर अन्य मौसम केंद्रों की बात करें तो पालम में अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री, लोधी रोड में 36.1 डिग्री, रिज क्षेत्र में 36.6 डिग्री और आया नगर में 35.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन सभी स्थानों पर तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री तक अधिक रहा।