दिल्ली-NCR में फिर बदली फिजा, रिमझिम फुहारों के बीच खुली लोगों की नींद; कहां-कहां होगी बारिश
दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को तड़के बारिश की हल्की फुहारों और हवाएं चलने के कारण सुबह के समय मौसम खुशनुमा हो गया। हालांकि, मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली शहर के लिए कोई अलर्ट तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन आंधी व चमक और गरज के साथ बूंदाबांदी का अनुमान जताया है।
दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को तड़के बारिश की हल्की फुहारों और हवाएं चलने के कारण सुबह के समय मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग (आईएमडी) ने कहा कि अगले दो घंटे में अधिकतर स्थानों पर गरज के साथ बहुत हल्की बारिश होने/फुहार पड़ने और कहीं-कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि, मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली शहर के लिए कोई अलर्ट तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन आंधी व चमक और गरज के साथ बूंदाबांदी का अनुमान जताया है।
आईएमडी ने आज तड़के सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म 'एक्स' पर बताया कि पूरी दिल्ली और सीमापुरी, एनसीआर के लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा और हरियाणा के गोहाना, गन्नौर, हांसी, महम, सोनीपत, तोशाम, रोहतक, खरखौदा, भिवानी अथवा यूपी के बड़ौत, बागपत, खेकड़ा, मोदीनगर, पिलखुआ, हापुड, मेरठ, किठौर, गढ़मुक्तेश्वर, सियाना में अगले 2 घंटों के दौरान हल्की आंधी और बिजली (30-40 किमी/घंटा तेज हवाएं) के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
आज कितना रहेगा दिल्ली का तापमान
मौसम विभाग ने बताया कि देश के कई हिस्सों में हुई बारिश और पश्चिमी विक्षोभों के लगातार नजदीक आने के कारण मौसम में बदलाव आया है। आईएमडी ने कहा कि अगले एक सप्ताह दिन का तापमान सामान्य से कम या सामान्य के आसपास बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो सोमवार को अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना है।
बारिश और तेज हवाओं से मौसम में आया बदलाव
रविवार को दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रविवार की सुबह दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में तेज धूप निकली। पिछले दिनों हुई बारिश के चलते हवा में नमी भी काफी मात्रा में है। इसके चलते तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। बता दें कि दिल्ली में मार्च के पहले दो हफ्तों में लगातार ही तापमान सामान्य से ज्यादा था। अब पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुई बारिश और तेज हवाओं ने मौसम में खासा बदलाव किया है।
दिल्ली के एक्यूआई में भी सुधार
दिल्ली-एनसीआर में पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश के बाद से यहां आबोहवा में भी खासा सुधार देखा जा रहा है। दिल्ली में रविवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 154 दर्ज किया गया जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच ''अच्छा'', 51 से 100 के बीच ''संतोषजनक'', 101 से 200 के बीच ''मध्यम'', 201 से 300 के बीच ''खराब'', 301 से 400 के बीच ''बहुत खराब'' और 401 से 500 के बीच ''गंभीर'' माना जाता है।