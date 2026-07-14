कब तक आएगी अहमदाबाद विमान हादसे की अंतिम ड्राफ्ट रिपोर्ट, AAIB ने SC को बताया; समय लगने की वजह भी बताई
सुप्रीम कोर्ट ने पहले अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए पायलट सुमीत सभरवाल के 91 साल के पिता से कहा था कि इस हादसे के लिए उनके बेटे को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और उन्हें इसका बोझ खुद पर नहीं लेना चाहिए।
AAIB (एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश की जांच की फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट इस साल अक्टूबर तक तैयार होने की उम्मीद है। 12 जून 2025 में हुई इस विमान दुर्घटना में 260 लोग मारे गए थे। हलफनामे में कहा गया है कि एयरक्राफ्ट दुर्घटना की जांच का मकसद सिर्फ एविएशन सुरक्षा को बेहतर बनाना और भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है, न कि किसी पर दोष मढ़ना या सिविल या क्रिमिनल जिम्मेदारी तय करना। AAIB ने कहा कि'मौजूदा दुर्घटना की प्रकृति, पैमाने और जटिलता को देखते हुए, AAIB ने जांच पूरी करने की समय-सीमा का सावधानीपूर्वक आकलन किया है।'
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में AAIB ने कहा कि किसी इंटरनेशनल फ्लाइट से जुड़ा गंभीर हादसा सिर्फ घरेलू जांच का मामला नहीं है, बल्कि यह शिकागो कन्वेंशन और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (ICAO) के नियमों के एनेक्स 13 के तहत आने वाली इंटरनेशनल जांच का मामला है। एनेक्स 13 एयरक्राफ्ट दुर्घटना की जांच करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तय करता है।
आर्टिकल 26 और एनेक्स 13 में दिए गए इतने नियम
इसमें बताया गया कि 'आर्टिकल 26 उस देश को, जहां दुर्घटना होती है, दुर्घटना के हालात की जांच शुरू करने के लिए बाध्य करता है, जबकि एनेक्स 13 और एयरक्राफ्ट (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2025 साफ तौर पर 'स्टेट ऑफ रजिस्ट्री', 'स्टेट ऑफ ऑपरेटर', 'स्टेट ऑफ डिजाइन' और 'स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चर' की भागीदारी की बात करते हैं।
यह जांच साधारण नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधारित
AAIB ने अपने हलफनामे में कहा, 'इस तरह, जांच सिर्फ एक अंदरूनी घरेलू प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरचित और संधि-आधारित जांच का रूप ले लेती है। इसे उस देश द्वारा किया जाता है जहां दुर्घटना हुई है, और इसमें उन सभी संबंधित देशों का सहयोग लिया जाता है जिनका एयरक्राफ्ट, ऑपरेटर, डिजाइन या मैन्युफ़ैक्चर से कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संबंध है।'
जांच छह हफ्तों में पूरी होने की उम्मीद
इसमें कहा गया है.. 'पूरी संभावना है कि बताई गई जांच गतिविधियां लगभग छह हफ्तों में पूरी हो जाएंगी। इसके बाद, एनालिसिस का चरण पूरा होने पर, ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट लगभग अक्टूबर 2026 में तैयार होने की उम्मीद है।'
संवेदनशील सामग्री के लिए सख्त कानूनी प्रावधान
AAIB ने आगे कहा कि इंटरनेशनल और घरेलू कानूनी प्रावधान संवेदनशील जांच सामग्री पर सख्त गोपनीयता बनाए रखने की शर्त लगाते हैं। हलफनामे में कहा गया है कि इनमें गवाहों के बयान, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बातचीत, मेडिकल जानकारी और दूसरे सुरक्षित रिकॉर्ड शामिल हैं। इन्हें सार्वजनिक करने से चल रही जांच और भविष्य में विमानन सुरक्षा से जुड़ी जांच पर बुरा असर पड़ सकता है।
विमान दुर्घटना में हुई थी 260 लोगों की मौत
12 जून को हुए विमान हादसे में 260 लोगों की मौत हो गई थी, इनमें 229 यात्री, 12 क्रू मेंबर और जमीन पर मौजूद 19 लोग शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए पायलट सुमीत सभरवाल के 91 साल के पिता से कहा था कि इस हादसे के लिए उनके बेटे को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और उन्हें इसका बोझ खुद पर नहीं लेना चाहिए।
12 जून 2025 को यह विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा था, लेकिन उड़ान भरने के चंद ही मिनटों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और रनवे के आखिरी छोर से एक नॉटिकल मील से भी कम दूरी पर स्थित BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया था। याचिका में कहा गया है कि इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर (ELT) चालू नहीं हो पाया और हादसे में पायलट-इन-कमांड कैप्टन सुमीत सभरवाल और को-पायलट कैप्टन क्लाइव कुंडर, दोनों की मौत हो गई।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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