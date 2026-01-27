गाजियाबाद की 30 ग्राम पंचायतों में खुलेंगे आधार सेवा केंद्र, इन सरकारी योजनाओं का भी मिलेगा लाभ

Hindustan Hindi News
Aadhaar seva kendra will be established in 30 gram panchayats of Ghaziabad NCR
लोगों को अब आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए यहां-वहां भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए गाजियाबाद जिले की 30 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों के लिए पंचायती राज विभाग ने शासन को सूची बनाकर भेजी है।

Jan 27, 2026 07:05 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, मोहित शर्मा
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए यहां-वहां भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए गाजियाबाद जिले की 30 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों में ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं से लेकर सरकारी प्रमाण पत्र बनवाने के कार्य करा सकेंगे। इन केंद्रों के लिए पंचायती राज विभाग ने शासन को सूची बनाकर भेजी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा देने के साथ -साथ आधुनिक सेवाएं देने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे है। इसी क्रम में जनपद के 30 पंचायतों में आधार सेवा केंद्र खोले जाने है, इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने सूची बनाकर शासन को भेजी है। आधार सेवा केंद्र खुलने से ग्रामीणों को न सिर्फ आधार से संबंधित कार्यों में सहूलियत मिलेगी, बल्कि बैंकिंग सेवाओं, सरकारी योजनाओं की जानकारी और विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन जैसी सुविधाएं भी पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगी। आधार सेवा केंद्रों पर आधार कार्ड बनवाने, उसमें नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और फोटो अपडेट कराने जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

ये काम भी हो सकेंगे

इसके अलावा आधार को बैंक खाते, राशन कार्ड, पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं से लिंक कराने की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी जाएगी। जिनमें घर बैठे ही आवेदन कर अपने दस्तावेज बनवा सकेंगे। ग्रामीणों को इन कार्यों के लिए तहसील, ब्लॉक कार्यालय या शहर के जन सेवा केंद्रों पर नहीं जाना पड़ेगा है।

पंचायत स्तर पर बैंकिंग सुविधाएं मिलेगी

ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं के चक्कर लगाने पड़ते है। आधार केंद्र बनने से खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और मजदूरों को बड़ा लाभ मिलेगा, जिन्हें छोटी-छोटी बैंकिंग जरूरतों के लिए शहर में बैंक जाना पड़ता है। ग्रामीण आधार सेवा केंद्रों से आधार कार्ड के माध्यम से अपनी बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।

इन सरकारी योजनाओं का भी मिलेगा लाभ

इन केंद्रों पर प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना सहित विभिन्न केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। पात्र लाभार्थी आवेदन भी कर सकेंगे। आवेदन करने से कम समय में लाभ मिल सकेगा। सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे।

जाहिद हुसैन, जिला पंचायती राज अधिकारी, ''पंचायतों में आधार केंद्र बनने से ग्रामीणों को आधार कार्ड बनवाने, उसमें बदलाव करने के साथ बैंकिंग सुविधाएं भी अपनी ही पंचायत में मिल सकेंगी। वहीं उनको सरकारी दस्तावेज बनवाने के लिए सरकारी कार्यालय में शहर नहीं आना होगा।''

Aadhar Card UIDAI Ghaziabad News
