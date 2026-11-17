काम की बात: दिल्ली में अब सरकारी सेवाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं; इन दस्तावेजों से भी होंगे काम
दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं पर एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में अब आधार नहीं होने पर किसी को सेवा से मना नहीं किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं पर एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण अब पूरी तरह वैकल्पिक होगा। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इस बारे में नई अधिसूचना जारी की गई है। इस फैसले के बाद आधार नहीं होने पर किसी नागरिक को सेवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। इसकी जगह वोटर आईडी, डीएल, पासपोर्ट या अन्य सरकारी फोटो पहचान पत्रों को स्वीकार किया जाएगा।
अब बिना आधार भी मिलेंगी सरकारी सेवाएं
एक आधिकारिक अधिसूचना में बताया गया कि दिल्ली सरकार अब आधार प्रमाणीकरण यानी आधार सत्यापन ना होने पर निवासियों को किसी भी सेवा से वंचित नहीं करेगी। सरकार के नए फैसले के तहत अब दिल्ली में वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से सत्यापन किया जा सकेगा।
आधार सत्यापन अब स्वैच्छिक
सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT विभाग की ओर से आधार अधिनियम 2016 के तहत जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अब निवासियों के लिए आधार प्रमाणीकरण यानी आधार सत्यापन (Aadhaar authentication) स्वैच्छिक है। आसान भाषा में यह समझें कि अब राष्ट्रीय राजधानी में बिना आधार सत्यापन के भी सरकारी सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा।
आधार से इनकार पर सेवाओं से इनकार नहीं
सरकारी की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आईटी विभाग आधार कार्ड के धारकों को पहचान के वैकल्पिक और व्यावहारिक साधनों के बारे में सूचित करेगा। विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि यदि नागरिक आधार प्रमाणीकरण यानी आधार सत्यापन नहीं करा पाते हैं या ऐसा करने से इनकार कर देते हैं तो उन्हें किसी भी सरकारी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा।
अब ये दस्तावेज भी होंगे मान्य
सरकार की ओर से कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि यूनीफाइड सिटिजन डेटा प्लेटफार्म (यूसीडीपी) के लिए आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक रहेगा। अधिसूचना में पहचान के जिन वैकल्पिक दस्तावेजों का जिक्र किया गया है उनमें वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल, पासपोर्ट और केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी कोई भी अन्य फोटो पहचान पत्र शामिल हैं।
सत्यापन से पहले आधार कार्ड धारक की सहमति जरूरी
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि आधार प्रमाणीकरण यानी सत्यापन करने से पहले विभाग को आधार कार्ड धारक की सहमति लेना अब जरूरी होगा। यह अधिसूचना 'आधार प्रमाणीकरण (सुशासन, सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020' के नियम-5 के तहत जारी की गई है।
आधार की अहमियत भी मानी
अधिसूचना में आधार की अहमियत भी मानी गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि भले ही पहचान साबित करने के लिए आधार से लोगों को सब्सिडी, लाभ और सेवाएं आसानी से मिल जाती हैं और कई अलग-अलग दस्तावेजों की जरूरत खत्म हो जाती है लेकिन अब इसका इस्तेमाल पूरी तरह से स्वैच्छिक रहेगा। यह भी कहा गया है कि आधार प्रमाणीकरण कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इनमें सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभों के दुरुपयोग को रोकना आदि शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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