दिल्ली NCR में युवती से गैंगरेप, रेलवे में नौकरी का झांसा, अश्लील वीडियो बनाई

दिल्ली NCR में युवती से गैंगरेप, रेलवे में नौकरी का झांसा, अश्लील वीडियो बनाई

संक्षेप: युवती की सोशल मीडिया पर जान पहचान हुई थी। इसके बाद युवक ने उसको रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर होटल में बुलाया। पुलिस अब मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

Sun, 9 Nov 2025 08:01 PMRatan Gupta सोनीपत, वार्ता
दिल्ली एनसीआर के सोनीपत में बस स्टैंड के पास स्थित एक कॉलोनी में रहने वाली एक युवती के साथ होटल में बुलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने थाना बहालगढ़ में युवती की शिकायत के कई दिन बाद केस दर्ज किया है। युवती की सोशल मीडिया पर जान पहचान हुई थी। इसके बाद युवक ने उसको रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर होटल में बुलाया। पुलिस अब मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। हालांकि आरंभ में युवती घटना स्थल का सही से ब्योरा नहीं दे सकी थी।

पुलिस को दी शिकायत में एक युवती ने बताया कि वह मूल रूप से रोहतक जिले के एक गांव की रहने वाली है। फिलहाल वह सोनीपत में बस स्टैंड के पास स्थित एक कॉलोनी में रहती है। उसकी सोशल मीडिया पर ऋषभनाम के एक लड़के से बातचीत होती थी। वे आपस में वीडियो कॉल से भी बात करते थे। युवती ने सात अगस्त को रेलवे में भर्ती के लिए परीक्षा दी थी। उसने इसके बारे में युवक को भी बताया था।

युवती का कहना है कि ऋषभ ने उससे कहा कि वह परीक्षा से संबंधित किसी जानकार से उसकी बात करवा सकता है। उसने युवती को मुरथल बुलाया और करीब साढ़े आठ बजे मुरथल फ्लाईओवर पर मिला।

बातचीत के दौरान दोनों युवकों ने उसे बहालगढ़ स्थित एक होटल में ले जाकर कहा कि वहीं उनके जानकार मिलेंगे। युवती ने बताया कि दोनों लड़के, जिनमें एक ऋषभऔर दूसरे का नाम गौरव था, उससे बात करते हुए बहालगढ़ के एक होटल में ले गए। बोले कि ये होटल उसके दोस्त का है और वहां बैठकर बात करेंगे। उन्होंने मेरी कोई इंट्री नहीं कराई। पूछने पर कहा कि कोई दिक्कत नही है, मेरा होटल वाला जानकार है।

युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि होटल में उसकी बिना किसी पहचान पत्र (आईडी) के एंट्री कराई गई और उसे सीधे कमरे में ले जाया गया। वहां दोनों आरोपियों ऋषभ व गौरव ने उसे कोल्ड ड्रिंक दी। इसके बाद वह असहज महसूस करने लगी। इसके बाद दोनों ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और मोबाइल से वीडियो भी बना ली। आरोपियों ने धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे और जान से मार देंगे।

घटना के बाद युवती ने अपनी एक परिचित को व्हाट्सएप लोकेशन भेजी और फोन पर पूरी बात बताई। उसकी दोस्त मौके पर पहुंची और उसे मुरथल हाईवे से व्हाट्सएप लोकेशन भेजी और फोन पर पूरी बात बताई। उसकी दोस्त मौके पर पहुंची और उसे मुरथल हाईवे से लेकर बहालगढ़ थाने पहुंची। वहां युवती ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी और लिखित शिकायत सौंपी।

पुलिस के अनुसार, युवती ने अपने साथ हुई घटना की शिकायत 25 अक्टूबर को दी थी, लेकिन वह उस समय घटनास्थल की सटीक जानकारी नहीं दी थी। बार-बार संपर्क करने के बाद वह तीन नवंबर को पुलिस की जांच में शामिल हुई और बताया कि घटना 17 अक्टूबर को बहालगढ़ स्थित एक गेस्ट हाउस में हुई थी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।

थाना बहालगढ़ की एएसआई नीलम ने बताया कि पीड़िता की शिकायत और जांच के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 70 (1) और 351 (3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

