गाजियाबाद में चाऊमीन की ठेली पर दोस्त से मिलने गए युवक की गोली मारकर हत्या
लोनी थाना क्षेत्र स्थित चिरौड़ी गांव में गुरुवार रात बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात रात करीब आठ बजे की है, जब युवक अपने दोस्त के पास उसकी चाऊमीन की ठेली पर गया था। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
गाजियाबाद, हरदीप श्रीवास्तव
गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र स्थित चिरौड़ी गांव में गुरुवार रात बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात रात करीब आठ बजे की है, जब युवक अपने दोस्त के पास उसकी चाऊमीन की ठेली पर गया था। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
चाऊमीन की ठेली लगाने वाले दोस्त से मिलने गया था
चिरौड़ी गांव निवासी 22 वर्षीय सोनू खान एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। परिवार में पिता मुस्तकीम व मां के साथ चार भाई हैं। सोनू के भाई गुलजार ने बताया कि वह चौथे नंबर का था। उनके मुताबिक शाम करीब सात बजे सोनू मेडिकल स्टोर से घर लौटा था। गांव में ही चाऊमीन की ठेली लगाने वाले शोएब ने उसे फोन कर मिलने के लिए बुलाया। कुछ देर बार सोनू घर से निकला और शोएब के पास पहुंचा। वह ठेली के पास खड़े होकर शोएब से बात कर रहा था।
बाइक सवार बदमाशों ने सीने में मारी गोली
रात करीब आठ बजे बाइक सवार दो युवक आए और उन्होंने सोनू के बिल्कुल पास आकर बाइक रोकी। वह कुछ समझ पाता, इससे पहले ही पीछे बैठे व्यक्ति ने सोनू के सीने में गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनते ही मौके पर हड़कंप मच गया और हमलावर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक शोएब घायल सोनू को लोगों की मदद से दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल ले गया। यहां इलाज के दौरान सोनू की मौत हो गई।
लोगों ने दी परिजनों को सूचना
सोनू के सीने में एक गोली लगी है। हालांकि लोगों का कहना है कि दो से तीन राउंड फायरिंग की गई। गोलियों की आवाज सुनते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई। बाजार में मौजूद लोगों ने परिजनों को फोन कर बताया कि सोनू को गोली मार दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घटनास्थल पर छानबीन की। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। सहायक पुलिस आयुक्त लोनी राम किशन ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।
20 दिन पहले लेनदेन को लेकर हुआ था झगड़ा
गुलजार ने बताया कि उनकी या भाई की किसी से रंजिश नहीं हैं। 20 दिन पहले सोनू का फैजू नाम के व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ था। परिजनों के मुताबिक सोनू ने कुछ रुपये फैजू को दिए थे। सोनू के बार-बार मांगने पर भी रुपये नहीं लौटाए, जिसको लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। पुलिस फैजू को तलाश रही है। साथ ही शोएब समेत दो से तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
क्या गोली मारने के लिए ही बुलाया था
सोनू की हत्या को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि कहीं गोली मारने के लिए ही सोनू को फोन कर घर से न बुलाया गया हो। हालांकि अभी पुलिस अधिकारी कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहे। शोएब की भूमिका की भी पुलिस जांच कर रही है। उसके मोबाइल फोन को भी खंगाला जा रहा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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