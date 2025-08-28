दिल्ली में गणपति पंडाल के पीछे युवक की चाकू मारकर हत्या, वारदात को लेकर पुलिस को इस बात की आशंका

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंडाल में चल रहे आयोजन को तत्काल बंद करवा दिया। पुलिस को मृतक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवक पार्क में किसके साथ या क्यों आया था।

पूर्वी दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद पार्क में लगे गणपति पंडाल के पास बुधवार रात एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। अचानक हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर अफरा-तफरी के बीच पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि खबर लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पार्क में बुधवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश महोत्सव की शुरुआत हुई थी। इसी दौरान रात करीब सवा आठ बजे कुछ लोगों ने पंडाल के पीछे एक युवक को जमीन पर गिरा हुआ देखा, जब वे उसे उठाने के लिए उसके करीब गए तो उन्होंने उसे खून लथपथ पाया। जिसके बाद उन्होंने इस बारे में पुलिस को खबर दी।