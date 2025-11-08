दिल्ली के नंद नगरी में युवक की गोली मारकर हत्या, पार्क में मिली खून से लथपथ लाश

संक्षेप: पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई जा राज है। फिलहाल पुलिस आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है।

दिल्ली के नंद नगरी इलाके में शनिवार शाम एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मृत मिला। मृतक के शरीर पर गोली लगने का निशान पाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई जा राज है। फिलहाल पुलिस आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है।

पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा के अनुसार, शनिवार शाम करीब 6.57 बजे नंद नगरी पुलिस को एक युवक के गोली लगने की सूचना मिली। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची तो बी-1 पार्क में एक युवक खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। मृतक की पहचान 25 वर्षीय सनी के रूप में हुई है।

घटनास्थल से पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने मौके से सबूत एकत्र किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेजा गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में युवक को नजदीक से गोली मारे जाने की आशंका है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वारदात के पीछे कारण क्या था। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।