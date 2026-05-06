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दिल्ली में मामूली विवाद पर युवक को बुरी तरह पीटा, सड़क पर लुटा-लुटाकर मारा

May 06, 2026 11:37 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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हैरानी की बात यह रही कि घटना के दौरान वहां से गुजर रहे लोग तमाशबीन बने रहे और किसी ने युवक को बचाने की कोशिश नहीं की। हालांकि अंत में एक महिला आकर बीच-बचाव करती नजर आई।

दिल्ली में मामूली विवाद पर युवक को बुरी तरह पीटा, सड़क पर लुटा-लुटाकर मारा

दिल्ली के तिगड़ी थाना इलाके में मामूली विवाद को लेकर एक युवक की बीच सड़क पर बेरहमी से पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस बर्बर घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़के मिलकर पीड़ित को सड़क पर घसीट-घसीट कर पीटते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह रही कि घटना के दौरान वहां से गुजर रहे लोग तमाशबीन बने रहे और किसी ने युवक को बचाने की कोशिश नहीं की। हालांकि अंत में एक महिला आकर बीच-बचाव करती नजर आई।

जानकारी के अनुसार, पीड़ित की पहचान सुहैल के रूप में हुई है, जो वेल्डिंग का काम करता है। पीड़ित के भाई आशु ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात करीब 9 बजे देवली रोड पर सुंदर लाल अस्पताल के पास की है। आशु काम खत्म करके एक दुकान पर अपने सारे औजार अंदर रखने गया था। तभी वहां एक बाइक सवार से धक्का लगने या पैर टच होने को लेकर उसकी कहासुनी हो गई। इसके बाद उस लड़के ने फोन करके अपने 10-12 साथियों को बुला लिया, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं।

आरोप है कि इन लोगों ने सुहैल पर जानलेवा हमला कर दिया और उसे बुरी तरह पीटा। आरोप है कि पिटाई के बाद सुहैल बेहोश हो गया और हमलावरों ने उसकी जेब से 3-4 हजार रुपये नकद और एक कीमती स्मार्टफोन भी निकाल लिया। परिजनों का आरोप है कि इस मामले में तिगड़ी पुलिस का रवैया बेहद उदासीन रहा। बुधवार सुबह जब परिवार को घटना की जानकारी मिली तो वे सुबह 8 बजे थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने तुरंत कोई मदद नहीं की।

परिजनों को खुद ही मदन मोहन मालवीय अस्पताल जाकर पीड़ित की एमएलसी करवानी पड़ी। वीडियो वायरल होने और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बाद अब पुलिस हरकत में आई है और एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई और न्याय की गुहार लगाई है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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