पिछले साल किया था मर्डर, लोनी में जमानत पर बाहर आए युवक को चाकू घोंपकर मार डाला
दिल्ली एनसीआर के लोनी में 21 साल के लड़के को चार लोगों ने चाकू घोंपकर मार डाला। पिता का आरोप है कि कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने उसे मारा है। मृतक लड़के बीते साल एक युवक की हत्या कर दी थी। वह फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर आया था।
दिल्ली एनसीआर के लोनी थाना क्षेत्र में बुधवार रात पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक कुछ समय पहले ही हत्या के मामले में जेल से जमानत पर आया था। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। परिजनों ने मामले में चार के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच में जुटी है।
4 हमलावरों ने चाकू घोंपकर मार डाला
लोनी थाना क्षेत्र में अशोक विहार की आशियाना सिटी कॉलोनी में 21 वर्षीय युवक तस्लीम रहता था। पिता असगर ने बताया कि बेटा का घर से कुछ दूरी पर सैलून है। बुधवार रात करीब 9:30 बजे के बाद बेटे के मोबाइल पर फोन आया। फोन सुनने के बाद बेटा मलिक सिटी में मजार के पास जाने की बात बोलता हुआ निकल गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद चार हमलावरों ने पुत्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
कॉलोनी में रहने वालों पर हत्या का आरोप
जानकारी मिलने पर वह मौके पर पहुंचे और मामले की सूचना पुलिस को देकर घायल पुत्र को संयुक्त अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने जांच के बाद पुत्र को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कॉलोनी में रहने वाले चार के खिलाफ पुत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है।
पिछले साल मृतक ने किया था मर्डर
सहायक पुलिस आयुक्त लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम देना प्रकाश में आया है। साल 2025 में मृतक ने कॉलोनी में रहने वाले युवक की हत्या कर दी थी। मृतक हत्या के मामले में जेल गया था। कुछ समय पूर्व ही जेल से जमानत पर आया था। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
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