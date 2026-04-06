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ईद पर झगड़ा, अब हत्या! दिल्ली के रामलीला मैदान में 17 साल के लड़के को चाकू गोदकर मार डाला

Apr 06, 2026 01:30 pm ISTRatan Gupta एएनआई, नई दिल्ली
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उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में आपसी रंजिश के चलते 17 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान हसमत के रूप में हुई है। हसमत को गंभीर हालत में BJRM अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ईद पर झगड़ा, अब हत्या! दिल्ली के रामलीला मैदान में 17 साल के लड़के को चाकू गोदकर मार डाला

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जहांगीर पुरी इलाके में आपसी रंजिश के चलते 17 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान हसमत के रूप में हुई है। हसमत को गंभीर हालत में BJRM अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक, 5 अप्रैल की शाम करीब 6 बजे जहांगीरपुरी के रामलीला मैदान में हसमत पर दिलशाद, इरफान, इमरान और रिजबुल ने मिलकर धारदार हथियारों से हमला किया। हमले में हसमत को कई चाकू लगे, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

दोनों परिवारों के बीच चल रहा था विवाद

दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह हत्या दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद का नतीजा है। बताया गया कि मृतक का भाई हकीम पिछले 5-6 साल से मनवारा (आरोपी पक्ष के परिवार की लड़की) के साथ दोस्ती में था। हालांकि, 2024 में उसकी शादी किसी और महिला से हो गई, लेकिन संबंध जारी रहने से दोनों परिवारों के बीच तनाव बना रहा।

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ईद के मौके पर विवाद और बढ़ गया। आरोप है कि मृतक हसमत की पत्नी आसिया के साथ गाली-गलौज की गई। इस घटना के बाद हसमत आरोपी पक्ष के घर पहुंचा, जहां दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। तभी से आरोपी परिवार रंजिश रखे हुए था।

5 अप्रैल को रामलीला मैदान में हुआ हमला

पुलिस के अनुसार, 5 अप्रैल को मौका देखकर आरोपियों ने रामलीला मैदान में हसमत को घेर लिया और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।मामले में 6 अप्रैल को एफआईआर नंबर 201/26 दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और आपसी विवादों को न बढ़ाने की अपील की है।

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Ratan Gupta

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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